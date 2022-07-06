Futbol Hikayeleri: Leah Williamson

Rebel Girls İşbirliğiyle
Leah Williamson
Leah, bir sezon boyunca tamamı erkeklerden oluşan bir takımdaki tek kız olarak zihinsel gücünü geliştirdi. Yıllar sonra nasıl takım kaptanı olduğunu ve şimdiye kadarki en tuhaf cezalardan birini aldığını öğren.
Leah Williamson. Defans Oyuncusu, İngiliz. Doğum Tarihi: 29 Mart 1997.
Leah Williamson. Defans Oyuncusu, İngiliz. Doğum Tarihi: 29 Mart 1997.
Leah Williamson küçükken, futbolcu Kelly Smith'in imzalı resmi en değerli eşyalarından biriydi. Kelly resme "Dream Big!!!" (Büyük Hayaller Kur) yazmıştı. Leah'nın da büyük bir hayali vardı. Profesyonel düzeyde oynamayı ve tıpkı Kelly gibi takım kaptanı olmayı hayal ediyordu.
İlk takımında Leah tek kızdı. Sahada bir aşağı bir yukarı zıplarken sarı atkuyruğu arkasında sallanıyordu. Kısa sürede takımın yıldız golcüsü oldu. Yine de erkek çocuklarla oynamak kolay değildi.
Leah, "Her hafta yedek kulübesinden canımı sıkarlardı." diyor. Ama o sezonun onu daha güçlü kıldığını düşünüyor.
"İzlemeyi ve dinlemeyi çok seven biriyim. Nasıl katkıda bulunabileceğimi görmek için başkalarının güçlü yanlarını kullanmaya çalışıyorum."
Leah 18 yaşındayken, İngiltere'nin Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'ndaki yerini güvence altına alan güçlü bir penaltı golü attı. Leah ve takım arkadaşları sevinçten kendinden geçmişti. Ancak hakem golü iptal edince kutlama durdu! Bunun bir hata olduğu ortaya çıktı ve hatayı düzeltmek için Leah maçtan beş gün sonra penaltı vuruşunu tekrar yapmak zorunda kaldı. Üzerinde baskı hissediyordu.
Penaltı akşamı Leah sahaya çıktı. Her iki takımdaki oyuncular onun arkasında bir hat oluşturdu. Kaleci çömelerek şutu bloke etmeyi bekledi. Hakem topu yerleştirdi ve Leah yerini aldı. Koşmaya başladı ve topu havalandırdı. Kaleci fırladı ama Leah'nın vuruşu çok güçlüydü. Top kalecinin parmaklarını sıyırdı ve ağlarla buluştu. GOL! Takım arkadaşları grup kucaklaşması için bir araya gelirken Leah bir sevinç çığlığı attı.
Birkaç yıl sonra, Leah başka bir hedefe daha ulaştı: Tıpkı idolü Kelly Smith gibi kaptan oldu.