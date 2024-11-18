Futbol Hikayeleri: Jackie Groenen

Bir zamanlar iki spor arasında kalan bir kız çocuğu varmış. 17 yaşındaki Jackie, bir futbolcu ve bir tür Japon savunma sanatı olan judoda rekabet eden bir judoka olarak kariyerini inşa ediyormuş.

Jackie, genç yaşında ilk profesyonel futbol takımına girmiş ve mümkün olduğu zamanlarda ise ulusal judo turnuvalarına katılmaya devam ediyormuş. Bir turnuva sonrasında ise sporcu, futbol antrenörlerine yarışma sırasında kalçasını kırdığını ve oynayamayacağını söylemiş. İşte o zaman seçim yapma vaktinin geldiğini anlamış.

Jackie bu süreçte seçeneklerini tartmış: Futbol çok eğlenceli: Işıklar! Hız! Takımla kurulan bağ! Ancak aynı zamanda titiz judo disiplinine de ilgi duyuyormuş. Judo maçlarında yalnızca Jackie ve rakibi olduğu için dikkatini dağıtan hiçbir unsur olmuyormuş.

"Derinlerde bir yerlerde her zaman futbolu seçeceğimi biliyordum."