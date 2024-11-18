Futbol Hikayeleri: Jackie Groenen

Rebel Girls İşbirliğiyle
Jackie Groenen
Hollandalı orta saha oyuncusu Jackie Groenen, profesyonel futbolu judo tutkusuna tercih etti. Mattan sahaya geçişini ve bu süreçte Hollanda ile Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı nasıl kazandığını öğren.
Jackie Groenen. Orta saha oyuncusu, Hollandalı. Doğum: 16 Aralık, 1994.
Bir zamanlar iki spor arasında kalan bir kız çocuğu varmış. 17 yaşındaki Jackie, bir futbolcu ve bir tür Japon savunma sanatı olan judoda rekabet eden bir judoka olarak kariyerini inşa ediyormuş.
Jackie, genç yaşında ilk profesyonel futbol takımına girmiş ve mümkün olduğu zamanlarda ise ulusal judo turnuvalarına katılmaya devam ediyormuş. Bir turnuva sonrasında ise sporcu, futbol antrenörlerine yarışma sırasında kalçasını kırdığını ve oynayamayacağını söylemiş. İşte o zaman seçim yapma vaktinin geldiğini anlamış.
Jackie bu süreçte seçeneklerini tartmış: Futbol çok eğlenceli: Işıklar! Hız! Takımla kurulan bağ! Ancak aynı zamanda titiz judo disiplinine de ilgi duyuyormuş. Judo maçlarında yalnızca Jackie ve rakibi olduğu için dikkatini dağıtan hiçbir unsur olmuyormuş.
"Derinlerde bir yerlerde her zaman futbolu seçeceğimi biliyordum."
Jackie, kariyerinin kalanı boyunca hangi tutkusunun peşinden gideceği konusunda emin değilmiş. Futbola baktığımızda Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi önemli turnuvalarda oynayabileceğini biliyormuş. Judoda ise Olimpiyat yolundaymış.
Jackie çok düşünmüş ve her iki spordaki geleceğini kafasında canlandırmaya çalışmış. Şut attığında kaleciyi aşmanın getirdiği heyecanı ve mat üzerinde rakibini alt etmenin verdiği zafer duygusunu yeniden yaşamış. Sonunda kararını vermiş.
Şimdilerde Jackie sahaya çıktığında geriye bakmıyor. Takım arkadaşlarıyla birlikte uyumu yakaladığında mükemmel bir ahenk içinde oynuyorlar. Paslaşıyorlar, gol atıyorlar ve başarıya ulaştıktan sonra hep birlikte gülüyorlar. Avrupa Kadınlar Şampiyonası'na katılan (ve kazanan) Jackie, şimdi bir diğer şampiyonada ülkesine katılmaya hazır!