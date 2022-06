O segredo para voltar à carga com êxito

Férias. Feriados. Pausas. Só a leitura destas palavras provavelmente já te provocou alguma felicidade. Não admira. Numa altura em que o nível de desgaste de todos está a atingir o máximo, desejamos tempo para relaxar e recarregar energias e sabemos que precisamos dele para enfrentar os nossos objetivos com uma energia renovada e alcançar progressos a longo prazo.



O problema? Uma mentalidade de tudo ou nada. Muitas vezes, uma pausa bem merecida torna-se uma paragem completa: alguns dias parados transformam-se num mês sem treinar. Um fim de semana fora da cidade resulta no descarrilar de um plano de nutrição sólido. Uma ou duas semanas de ausência das aulas ou do trabalho fazem-nos temer voltar a ligar o computador, mesmo quando amamos o que fazemos.



"A razão pela qual é tão difícil voltar à rotina é que provavelmente defines uma «pausa» como um período para não fazer nada", explica Michelle Cleere, doutorada e psicóloga de desempenho que trabalha com atletas de elite, músicos profissionais e executivos. "Vivemos numa sociedade em que as pessoas tendem a pensar «estou a dar 100%» ou «não estou a fazer qualquer esforço»", afirma Cleere. Na verdade, precisamos de alguma flexibilidade.



"Tal como dar o máximo constantemente pode levar ao esgotamento, abdicar de todos os teus bons hábitos durante uma pausa pode acabar com o teu dinamismo e também fazer com que falhes", explica Nicole Detling, doutorada, treinadora de desempenho mental e especialista em psicologia desportiva que trabalha com atletas olímpicos e atletas do dia a dia. "Os seres humanos prosperam com consistência e rotinas", afirma Detling. "Mesmo alguns dias sem comer bem, fazer exercício, estudar ou trabalhar podem criar um hábito no teu cérebro", afirma, "que se torna o teu novo normal". Porquê? "É muito mais fácil para a mente repetir do que começar de novo", explica Detling.