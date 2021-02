Receitas para atletas: “Lambchester City” com a capitã da seleção de futebol inglesa, Steph Houghton

Método

Na taça, mistura o alho, o sumo de lima, as especiarias ras-el-hanout, os cominhos e os orégãos. Adiciona o cordeiro, mexe para o envolver, tempera-o com sal e pimenta e deixa a marinar no frigorífico durante 15 minutos.



Entretanto, corta os pimentos e a cebola em pedaços pequenos.



Aquece duas colheres de sopa de óleo na frigideira em lume médio. Adiciona o máximo de cordeiro possível sem ser demasiado. Salteia até que a carne deixe de estar rosa no centro, durante aproximadamente 5 a 6 minutos. Reserva o cordeiro e cobre-o com folha de alumínio para o manter quente.



Adiciona o óleo restante à frigideira e a maior quantidade possível de pimentos, sem exagerar. Salteia, temperando com sal e pimenta, até que os pimentos estejam suaves e apurados, mas não moles, durante aproximadamente 5 minutos.



Reserva os pimentos e repete o processo com a cebola. Volta a juntar tudo na frigideira para aquecer e adiciona outra pitada de sal e pimenta.



Limpa a frigideira e aquece as tortilhas na mesma em lume médio-alto durante cerca de 30 segundos de cada lado. Recheia-as com a mistura de fajita e fatias de abacate ou guacamole.