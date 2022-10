App Nike Training Club. NTC

Atinge os teus objetivos de fitness com a aplicação Nike Training Club (NTC). Com acesso a mais de 200 treinos gratuitos e programas de treino específicos para os teus objetivos, a aplicação NTC apoia-te a cada passo do caminho. Desde aulas de ioga revigorantes a exercícios de peso corporal com e sem equipamento, vais encontrar o treino certo para ti. Segue os nossos Nike Master Trainers com aulas variadas, que duram entre 5 a 50 minutos. Faz as aulas em casa, no ginásio ou ao ar livre, quando e onde quiseres. Além disso, a nossa biblioteca de vídeos gratuita está em constante crescimento, por isso podes esperar novos vídeos com regularidade. Seja qual for o teu nível de aptidão física, a NTC dá-te as ferramentas necessárias para o teu sucesso.