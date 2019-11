Clima e desporto

Se não houver planeta, não há desporto. Para compreendermos de que forma esta questão afeta toda a gente, estabelecemos uma parceria com investigadores especializados do Climate Impact Lab para mostrar a ligação entre um clima estável e o desempenho desportivo e o futuro do nosso principal campo de jogos: o planeta Terra. Sabemos que, com a mentalidade de um atleta (determinação, persistência e afinco), podemos utilizar o poder do desporto para fazer o mundo avançar com ações contra as alterações climáticas.