O Logan Aldridge, atleta de CrossFit, pode ajudar qualquer pessoa a ganhar confiança

Muito raramente um acidente inusitado se transforma num momento marcante na nossa vida. No entanto, para o Logan Aldridge, profissional de CrossFit e atleta da Nike, perder o braço esquerdo num barco de wakeboarding aos 13 anos foi não só "a melhor coisa que poderia ter acontecido", como também a base para o seu propósito: ajudar toda a gente a ganhar confiança. No arranque da temporada 9 de Trained, o cofundador da empresa de equipamentos adaptáveis All Things Adaptive e diretor de treino na Adaptive Training Academy juntou-se à nova anfitriã Jaclyn Byrer para partilhar a jornada mental e física que o ajudou a tornar-se o terceiro homem com melhor condição física do mundo com um só braço. Também partilhou as quatro palavras da sua mãe que mudaram a sua perspetiva, o divertido sentido de humor que lhe mantém o sorriso no rosto e a regra dos cinco segundos que julga indispensável para entrar em ação. Seja qual for o teu corpo, a tua habilidade ou o teu desporto, a sua perspetiva e a sua atitude aventureira podem ajudar-nos a todos a alcançar os nossos objetivos, uma repetição de cada vez.