O Logan Aldridge, atleta de CrossFit, pode ajudar qualquer pessoa a ganhar confiança

Podcast Trained: ultrapassa as expectativas com o Logan Aldridge
Orientação
Prepara-te para riscar o "não consigo" do teu vocabulário. O Logan Aldridge, atleta de CrossFit e terceiro homem com melhor condição física do mundo com um só braço, tem os conselhos certos para ti.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Muito raramente um acidente inusitado se transforma num momento marcante na nossa vida. No entanto, para o Logan Aldridge, profissional de CrossFit e atleta da Nike, perder o braço esquerdo num barco de wakeboarding aos 13 anos foi não só "a melhor coisa que poderia ter acontecido", como também a base para o seu propósito: ajudar toda a gente a ganhar confiança. No arranque da temporada 9 de Trained, o cofundador da empresa de equipamentos adaptáveis All Things Adaptive e diretor de treino na Adaptive Training Academy juntou-se à nova anfitriã Jaclyn Byrer para partilhar a jornada mental e física que o ajudou a tornar-se o terceiro homem com melhor condição física do mundo com um só braço. Também partilhou as quatro palavras da sua mãe que mudaram a sua perspetiva, o divertido sentido de humor que lhe mantém o sorriso no rosto e a regra dos cinco segundos que julga indispensável para entrar em ação. Seja qual for o teu corpo, a tua habilidade ou o teu desporto, a sua perspetiva e a sua atitude aventureira podem ajudar-nos a todos a alcançar os nossos objetivos, uma repetição de cada vez.
"Pensei que seria um atleta profissional de uma forma totalmente diferente, numa escala muito maior, com esta idade. No entanto, isto aconteceu e eu pensei: «Tudo bem. Aconteceu. É apenas um braço. Vamos lá»."
Logan Aldridge
Atleta de CrossFit, cofundador da All Things Adaptive e diretor de treino na Adaptive Training Academy
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.