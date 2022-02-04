Cinco maneiras simples de comer de forma mais saudável

Por vezes, cuidares de ti com generosidade significa fazeres menos, particularmente quando se trata de treinos e nutrição. Para fazeres mudanças positivas na tua dieta, sejas corredor, praticante de levantamento de pesos ou nenhuma destas opções, o fundamental é concentrares-te no progresso, e não na perfeição.

Segundo John Berardi, doutorado e cofundador da Precision Nutrition, a nutrição está não só relacionada com a forma como comes , mas também com o que comes. Enquanto especialista em bioquímica de nutrientes, Berardi trabalha com atletas para aumentar o seu desempenho e a recuperação através da dieta. Eis os seus cinco princípios de uma alimentação saudável que não anulam o prazer de comer.