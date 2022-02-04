Cinco maneiras simples de comer de forma mais saudável

Como comer de forma mais saudável para toda a vida
Orientação
Melhorar a tua dieta não quer dizer que tens de te privar das coisas. Descobre cinco dicas para continuares a ter prazer com a comida.
- Sê gentil contigo e foca-te na tua forma de comer, e não apenas naquilo que comes. Vais fazer progressos na mesma!
- Especialistas afirmam que os hábitos alimentares conscientes podem ajudar-te a desfrutar realmente das tuas refeições e a sentires-te melhor depois.
- Em vez de te privares das coisas, pensa nos alimentos distribuídos por uma escala que varia de "comer mais" a "comer menos". Experimenta receitas com alimentos que deves comer mais na NTC App.
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Por vezes, cuidares de ti com generosidade significa fazeres menos, particularmente quando se trata de treinos e nutrição. Para fazeres mudanças positivas na tua dieta, sejas corredor, praticante de levantamento de pesos ou nenhuma destas opções, o fundamental é concentrares-te no progresso, e não na perfeição.
Segundo John Berardi, doutorado e cofundador da Precision Nutrition, a nutrição está não só relacionada com a forma como comes , mas também com o que comes. Enquanto especialista em bioquímica de nutrientes, Berardi trabalha com atletas para aumentar o seu desempenho e a recuperação através da dieta. Eis os seus cinco princípios de uma alimentação saudável que não anulam o prazer de comer.
1. Faz refeições conscientes
Como provavelmente saberás, a mastigação tritura os alimentos em pedaços que são mais fáceis de digerir. No entanto, és capaz de não saber que, quando mastigas bem e lentamente, podes reduzir a indigestão e aumentar a absorção de nutrientes. Também podes desfrutar mais da tua comida. Se costumas devorar as refeições, experimenta pousar o garfo entre as garfadas, comer com a mão não dominante, utilizar pauzinhos ou transformar a refeição num exercício de consciência plena ao focares-te em cada garfada.
2. Come apenas aquilo de que realmente precisas
Abrandar também ajuda a reconheceres quando já comeste o suficiente. Por exemplo, se normalmente consomes uma refeição em 10 minutos, tenta prolongar esse tempo para 13 ou 15 minutos. Deves parar de comer quando sentires que podes comer mais, mas também que não vais ter fome, mesmo que sobre comida no prato. Quando comes apenas o suficiente, o teu corpo não armazena as calorias adicionais sob a forma de gordura e irás evitar sentir letargia e desconforto, que resultam de comer em excesso.
3. Toma notas
Não podes mudar o que comes se não souberes o que tens comido. Seja num diário ou numa aplicação, regista o que comes e como te sentes após cada refeição ou snack. Quando detetares um padrão, podes reduzir os alimentos que te deixam cansado e aumentar os que te dão energia. Talvez seja um pouco difícil, mas o teu corpo irá retribuir com generosidade.
4. Come com companhia
As pessoas não comem "nutrientes", comem refeições. Demasiadas pessoas comem à pressa, em frente do televisor ou a mexer nos telemóveis. Sentar para comer com a família e os amigos pode reduzir o stress, reforçar as ligações sociais e até ajudar a comer mais devagar. Assim, a refeição ganha mais relevância.
5. Não demonizes alimentos
Em vez de demonizares certos alimentos, pensa nos alimentos distribuídos por uma escala que varia de "comer mais frequentemente" (por exemplo, legumes) a "comer menos frequentemente" (por exemplo, gelado). Demasiadas restrições podem ser contraproducentes, levando-te a desistir e a comer de forma exagerada os alimentos que estavas a tentar limitar. As indulgências conscientes ajudam-te a atingir o equilíbrio certo.
Quando o teu objetivo é o progresso em vez da perfeição, podes esquecer a vergonha que vem muitas vezes associada à cultura da dieta e desfrutar verdadeiramente da comida.
Texto: Daniel Menasche
Ilustração: Gracia Lam
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