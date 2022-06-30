O melhor tipo de autoafirmação para melhorar o teu desempenho

Seja ou não de forma intencional, é possível que já tenhas falado contigo durante o treino. Existe a versão positiva, em que te motivas com pensamentos dirigidos a ti: "Tu consegues!" ou "Não desistas!". Há também a versão negativa: "Isto parece demasiado difícil" ou "Não sirvo para isto."

Como podes imaginar, o diálogo interno positivo pode resultar numa melhor experiência de treino. De acordo com uma meta-análise publicada na revista Perspectives on Psychological Science, para além de promover uma autoimagem mais saudável, também pode melhorar o desempenho. O diálogo interno positivo (principalmente quando combinado com a visualização e a definição de objetivos) pode ajudar a promover a resistência desportiva, de acordo com uma análise publicada na revista Sports Medicine e também pode fazer com que o teu treino te pareça menos intenso, sugere uma investigação publicada na revista Medicine & Science in Sports & Exercise. A utilização de uma linguagem compreensiva pode resultar num aumento de energia e numa frequência cardíaca mais baixa, revela uma investigação da revista Clinical Psychological Science.

Apesar de todos estes pontos positivos, existe uma linha muito ténue entre o diálogo interno positivo e o excessivamente positivo. Enquanto o primeiro pode alimentar o progresso, este último pode, na verdade, revelar-se contraproducente, pois pode parecer menos realista. "É pior se a tua mente rejeitar o teu diálogo interno positivo do que este não existir de todo", afirma o psicólogo desportivo Jonathan Fader, doutorado e autor de Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life. "Quando te prometes demasiado e não cumpres, isso diminui a tua autoeficácia ou a sensação daquilo que és capaz de fazer."

Digamos que utilizas uma frase como "Tu dominas isto!" para te motivares para a tua primeira elevação ou para atingir um recorde pessoal de levantamento de pesos que é 10 kg mais pesado do que o teu recorde anterior, mas não atinges o objetivo. É mais provável que fiques a pensar naquilo que não conseguiste do que naquilo que conseguiste (se calhar até conseguiste fazer a elevação até meio ou aumentaste o teu recorde pessoal em 5 kg). "Isto pode potencialmente prejudicar a tua confiança no futuro, o que te pode desencorajar a voltar a tentar", afirma Fader.

Além do mais, uma linguagem demasiado entusiasta pode ser mais frustrante se não for sincera. "Se não o sentes, é mais provável que reajas com emoções negativas", afirma Gloria Petruzzelli, doutorada em psicologia, licenciada em medicina e psicóloga desportiva no departamento desportivo do estado de Sacramento. Isto pode levar-te a parar.