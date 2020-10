O melhor tipo de autoafirmação para melhorar o teu desempenho

Como podes imaginar, o diálogo interno positivo pode resultar numa melhor experiência de treino. De acordo com uma meta-análise publicada na revista "Perspectives on Psychological Science", para além de promover uma autoimagem mais saudável, também pode melhorar o desempenho. O diálogo interno positivo (principalmente quando combinado com a visualização e definição de objetivos) pode ajudar a promover a resistência desportiva, de acordo com uma análise publicada na revista "Sports Medicine" e também pode fazer com que o teu treino te pareça menos intenso, sugere uma investigação publicada na revista "Medicine & Science in Sports & Exercise". A utilização de uma linguagem compreensiva pode resultar num aumento de energia e numa frequência cardíaca mais baixa, revela uma investigação da revista "Clinical Psychological Science".



Dito isto, existe uma linha muito ténue entre o diálogo interno positivo e o excessivamente positivo. Este último pode, na verdade, revelar-se contraproducente pois pode parecer menos realista. "É pior se a tua mente rejeitar o teu diálogo interno positivo, do que se este não existir", afirma o psicólogo desportivo Jonathan Fader, doutorado e autor de "Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life". "Quando prometes demasiado a ti próprio e não cumpres, diminui a tua autoeficácia ou a sensação daquilo que és capaz de fazer."