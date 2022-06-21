O ioga pode ser considerado um treino de força?

De acordo com John Porcari, doutorado e diretor do programa Clinical Exercise Physiology na Universidade de Wisconsin-La Crosse, o ioga pode ser benéfico tanto para a força muscular (por exemplo, a tua capacidade de fazer um agachamento profundo verdadeiramente exigente) como para a tua resistência (a tua capacidade de fazer uma série de agachamentos seguidos). Num breve estudo conduzido por Porcari e publicado na revista American Council on Exercise, as mulheres que praticavam ioga Hatha três vezes por semana conseguiam, após oito semanas, executar uma média de mais seis flexões e mais 14 abdominais comparativamente às que não praticavam ioga. Pode não parecer muito, mas tendo em conta que não praticavam nenhum outro treino de resistência, a melhoria é relevante.



Um estudo separado concluiu que o ioga pode ser tão eficiente como utilizar pesos livres ligeiros e bandas de resistência para melhorar a força. "As posições e as transições de ioga reproduzem os exercícios de treino de força com peso corporal, e manter as posições é uma forma de treino em isometria, em que fortaleces os músculos em utilização aumentando o tempo que estão sob tensão", explica a autora do estudo Neha Gothe, doutorada e diretora do Laboratório de psicologia do exercício da Universidade do Illinois em Urbana-Champaign.



Pensa na prancha, por exemplo, que é um exercício de eleição do treino de força para desenvolver os ombros, o peito e os músculos da parte central do corpo. "A transição comum no ioga de uma prancha alta para uma prancha baixa [chaturanga] trabalha os ombros, o peito e os tríceps", afirma Porcari. Depois há exercícios de abdominais, como a posição de barco, bem como agachamentos de ioga e as posições de deusa e de guerreiro para ativar os quadris e os glúteos, acrescenta.



No entanto, existem limites até onde o ioga te pode levar em termos de verdadeiro ganho de força. Primeiro, porque mesmo que continues a aumentar gradualmente o nível de dificuldade (abaixo tens mais informações sobre como o fazer), eventualmente vais acabar por dominar até mesmo as posições mais avançadas.



Dito isto, os estudos revelam que o ioga pode ajudar a melhorar o equilíbrio, a flexibilidade e a mobilidade, sendo que todos eles podem contribuir para a progressão dos teus objetivos de fitness. Assim, mesmo que frequentes com regularidade a sala de musculação, podes beneficiar da realização de algumas posições de pirâmide.