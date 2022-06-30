Como fortalecer a confiança em ti mesmo

Algumas pessoas — atletas profissionais, supermodelos e a tua irmã mais velha corajosa — simplesmente nasceram com o gene da confiança, certo? Nem por isso.

"A confiança resulta de experiências em que arriscas e descobres que, por vezes, as coisas correm bem", afirma Jessica M. Goodnight, doutorada, psicóloga clínica inscrita na ordem dos psicólogos de Atlanta e especialista em ansiedade. "É inevitável que, ao fazer isto, também falhes, o que, se fores resiliente e recuperares, também pode ser encarado como uma oportunidade para reforçar a tua confiança."

Vais adquirir as melhores competências ao lutar consistentemente por, digamos, um novo treino ou desporto, em vez de dominares algumas vezes. "A confiança faz com que seja mais fácil ser persistente", afirma Goodnight. É como a história do ovo e da galinha.

Ainda assim, dar esse primeiro passo pode ser assustador. Estas estratégias vão ajudar a dar um impulso à tua confiança para mergulhar de cabeça e começar a desenvolver essa segurança profunda e inabalável em ti que te aproxima dos teus objetivos.