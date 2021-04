Como fortalecer a confiança em ti mesmo

01. Finge até conseguires.



Estares de pé ou sentares-te com as costas direitas pode fazer com que sintas mais força, mais determinação e menos receio, tal como fazer uma "pose poderosa" (no sentido em que puxas os ombros para trás, empurras ligeiramente o peito para a frente, levantas o queixo e olhas os outros nos olhos), de acordo com uma análise de 55 estudos. Por isso, segue os conselhos dos teus pais e põe as costas direitas. "Encurvar ou encolher tende a restringir a nossa respiração e pode fazer com que nos sintamos letárgicos ou pequenos. Psicologicamente, projeta inferioridade", refere Kelley Kitley, assistente social clínica licenciada e psicoterapeuta de Chicago especializada em ansiedade e depressão.



Vestires-te a rigor também ajuda. "Questiona-te: «Se eu já me sentisse confiante, o que é que vestiria?»", explica Goodnight. Isto pode significar usares um conjunto fantástico antes de conseguires um trabalho ou investires em equipamento melhor para caminhadas enquanto ainda te estás a habituar aos trilhos. Os estudos sugerem que o tipo de vestuário certo pode ajudar-te a veres-te de uma forma mais positiva. "Isso pode dar-te a vantagem mental para teres sucesso", observa Kitley.

02. Arrisca.



Lembra-te: "A confiança pode ser construída ao arriscar", afirma Kitley. "Quando te obrigas a sair da tua zona de conforto e te apercebes de que até é agradável, desenvolves mais confiança que podes aplicar a praticamente qualquer coisa", explica.



Uma forma simples de arriscares um pouco? Começa uma conversa com um estranho num momento em que não te importavas que alguém metesse conversa contigo. Há pouco em jogo (no pior dos casos, a pessoa irá olhar para ti como se tivesses duas cabeças), mas, mesmo assim, requer um pouco de vulnerabilidade e os benefícios em termos de confiança para criar uma nova ligação podem ser grandes.



Kitley e Goodnight sugerem fazer um elogio simples e genuíno a essa pessoa que vês no ginásio ou no elevador todos os dias. "Inicia um hábito de pensar sobre aquilo que aprecias nas pessoas ao teu redor. Isto ajuda-te a fazer elogios mais facilmente e sem pressão nas tuas interações diárias", explica Goodnight. "Quando a pessoa te olha nos olhos ou sorri, é a tua oportunidade para fazeres o elogio", afirma.





03. Escreve tudo.



Alimenta a tua força de vontade interior anotando exemplos em que marcaste um golo no passado, literal ou figurativamente. "É a prova de que já fizeste coisas difíceis, que podes utilizar para criar uma base que podes desenvolver", refere Kitley. Mantém a lista num local onde a irás ver frequentemente, como no espelho da casa de banho ou junto à máquina de café ou coloca-a no fundo do ecrã de bloqueio do telemóvel.



Aponta também as vitórias que estás a acumular em tempo real. Todas as semanas, adiciona uma ou duas coisas que fizeste bastante bem, especialmente durante tempos difíceis, como arrasar num projeto durante a semana de exames ou terminar um treino de HIIT depois de uma noite em que dormiste mal. "Ver a lista aumentar é uma forma tangível de acompanhares os teus êxitos e mostrar que estás a progredir", afirma Kitley. Vai relembrar-te que, mesmo quando falhas, continuas a poder ir mais longe. "Ver provas da tua confiança a aumentar mostra que a tens mais em ti do que aquilo que pensas. Isto é o que te ajuda a sentires orgulho e motivação para correr mais riscos, viver fora da tua zona de conforto e definir até objetivos mais ambiciosos", refere.







Rapidamente, tornar-te-ás aquela pessoa que sabe que tem o que é preciso. Temos confiança nisso.