Como fortalecer a confiança em ti mesmo

Luta pelos teus objetivos com mais confiança
Orientação
A atitude "Eu consigo" pode levar-te do ponto A a B (ou Z). Desenvolve-a com estas dicas de especialistas.
- A confiança pode ser a peça que te falta para alcançar um verdadeiro progresso rumo aos teus objetivos.
- Com a abordagem certa, podes desenvolver a confiança a partir de vitórias e de "fracassos."
- Os estudos sugerem que vestires-te a rigor pode conferir-te uma vantagem a nível mental. Alguém quer equipamento novo?
Eis o que precisas de saber...
Algumas pessoas — atletas profissionais, supermodelos e a tua irmã mais velha corajosa — simplesmente nasceram com o gene da confiança, certo? Nem por isso.
"A confiança resulta de experiências em que arriscas e descobres que, por vezes, as coisas correm bem", afirma Jessica M. Goodnight, doutorada, psicóloga clínica inscrita na ordem dos psicólogos de Atlanta e especialista em ansiedade. "É inevitável que, ao fazer isto, também falhes, o que, se fores resiliente e recuperares, também pode ser encarado como uma oportunidade para reforçar a tua confiança."
Vais adquirir as melhores competências ao lutar consistentemente por, digamos, um novo treino ou desporto, em vez de dominares algumas vezes. "A confiança faz com que seja mais fácil ser persistente", afirma Goodnight. É como a história do ovo e da galinha.
Ainda assim, dar esse primeiro passo pode ser assustador. Estas estratégias vão ajudar a dar um impulso à tua confiança para mergulhar de cabeça e começar a desenvolver essa segurança profunda e inabalável em ti que te aproxima dos teus objetivos.
1. Finge até conseguires.
Estares de pé ou sentares-te com as costas direitas pode fazer com que sintas mais força, mais determinação e menos receio, tal como fazer uma "pose poderosa" (no sentido em que puxas os ombros para trás, empurras ligeiramente o peito para a frente, levantas o queixo e olhas os outros nos olhos), de acordo com uma análise de 55 estudos. "Encurvar ou encolher tende a restringir a nossa respiração e pode fazer com que nos sintamos letárgicos ou pequenos. Psicologicamente, projeta inferioridade", refere Kelley Kitley, assistente social clínica licenciada e psicoterapeuta de Chicago especializada em ansiedade e depressão.
Vestires-te a rigor também ajuda. "Questiona-te: «Se eu já me sentisse confiante, o que é que vestiria?»", explica Goodnight. Isto pode significar usares um conjunto fantástico antes de conseguires um trabalho ou investires em equipamento de treino melhor enquanto ainda estás a entrar no ritmo. Os estudos sugerem que o tipo de vestuário certo pode ajudar-te a veres-te de uma forma mais positiva. "Isso pode dar-te a vantagem mental para teres sucesso", afirma Kitley.
2. Arrisca.
"A confiança pode ser construída ao arriscar", afirma Kitley. "Quando te obrigas a sair da tua zona de conforto e te apercebes de que até é recompensador, desenvolves mais autoconfiança que podes aplicar a praticamente qualquer coisa", explica.
Uma forma simples de arriscares um pouco? Começa uma conversa com um estranho. Há pouco em jogo (no pior dos casos, a pessoa irá olhar para ti como se tivesses duas cabeças), mas, mesmo assim, requer um pouco de vulnerabilidade e os benefícios em termos de confiança para criar uma nova ligação podem ser grandes. Kitley e Goodnight sugerem fazer um elogio simples e genuíno a essa pessoa que vês no ginásio ou no elevador todos os dias. "Quando a pessoa te olha nos olhos ou sorri, é a tua oportunidade", afirma Goodnight.
3. Escreve tudo.
Lembra-te de como és incrível anotando exemplos de golos que marcaste no passado, literal ou figurativamente. "É a prova de que já fizeste coisas difíceis, que podes utilizar para criar uma base que podes desenvolver", refere Kitley. Mantém a lista num local onde a irás ver frequentemente, como no espelho da casa de banho ou junto à máquina de café ou usa-a como fundo do ecrã de bloqueio do telemóvel.
Aponta também as vitórias que estás a acumular em tempo real. Todas as semanas, adiciona uma ou duas coisas que fizeste bastante bem, especialmente durante tempos difíceis, como arrasar num projeto durante a semana de exames ou terminar um treino de HIIT depois de uma noite em que dormiste mal. "Ver a lista aumentar é uma forma tangível de acompanhares os teus êxitos e mostrar que estás a progredir", afirma Kitley. Vai relembrar-te que, mesmo quando fracassas, continuas a poder ir mais longe.
"Ver provas da tua confiança a aumentar mostra que a tens mais em ti do que aquilo que pensas", afirma Kitley. "Isto é o que te ajuda a sentires orgulho e motivação para correr mais riscos, viver fora da tua zona de conforto e definir até objetivos mais ambiciosos." E claro, atingi-los todos.
Texto: Marygrace Taylor
Ilustração: Davide Bonazzi
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