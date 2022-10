Nike Run Club App

A Nike Run Club foi criada para ajudar todos os corredores a progredir. Existem muitas formas de personalizar a aplicação para obteres todas as vantagens de que precisas.

Encontra o teu ritmo Nike Run Club

O teu ritmo de corrida dá-te uma perceção da distância que podes percorrer num determinado período de tempo. Também te permite saber se precisas de acelerar, abrandar ou manteres-te estável. Encontra o teu ritmo NRC tocando no ecrã durante uma corrida ou procurando o teu ritmo médio na secção "Atividade" da aplicação.

Enfrenta os desafios da Nike Run Club

Procura um objetivo a alcançar com os desafios de corrida da Nike. Quer se trate de 15 km por semana, 100 km por mês ou de um desafio único, define um objetivo e atinge-o com o apoio dos teus amigos e da comunidade de running. Vais ganhar recompensas e conquistas quando completares desafios, para que possas desfrutar do que alcançaste.

Integra outras aplicações

Mantém a motivação e deixa que o ritmo te impulsione ainda mais. Com as integrações do Spotify e do Apple Music na Nike Run Club, podes ouvir música e podcasts enquanto estás em movimento. Também podes associar a Nike Run Club e a Nike Training Club para partilhar corridas e treinos entre as aplicações.