Como encontrar o teu propósito para te motivares

Liberta motivação sem limites com o teu "porquê"
Orientação
Conhecer o teu propósito ajuda-te a lidar com situações mais difíceis. Eis como encontrá-lo e o que deves fazer caso o percas.
A realidade é que, por mais fantásticos que sejam, o teu trabalho e os teus passatempos não definem quem és nem o que te leva a fazer as coisas. Esse seria o teu "porquê", ou o teu propósito, e quando distingues isso de "o quê" e "como", podes aceder a um poço aparentemente sem fundo de motivação.
Um forte sentido de propósito está igualmente associado a uma melhor saúde física e mental, bem como à longevidade. "Pensa no porquê como uma espécie de princípio orientador, a tua Estrela do Norte pessoal. É o que dá direção ao teu percurso e ao que fazes cada dia, e não deve mudar ainda que as circunstâncias mudem", afirma Nicole Detling, doutorada, treinadora de desempenho mental e coautora de "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance". Inevitavelmente, as circunstâncias, sejam grandes ou pequenas, vão mudar, e o que fazes nessa altura é um reflexo do grau de sintonia com a tua motivação.
Imagina que perdes o teu trabalho no escritório. Se passaste fins de semana a fazer bolos para amigos e família e isso te deu uma sensação de realização, podes aproveitar o momento para mudar de rumo. Em vez de te candidatares a outro trabalho que envolva reuniões e e-mails sem fim, podes ter aulas de pastelaria e procurar trabalho numa padaria. Ou talvez uma trovoada arruíne os teus planos para uma corrida de treino. Mas como o teu porquê é o vínculo ao teu pai, que correu contigo quando eras criança e te apoia em todas as tuas corridas, podes tirar partido deste momento para fazer um treino de força para corredores na tua sala de estar.
"O propósito dá-nos o ânimo, a energia e a motivação para nos levantarmos da cama de manhã", afirma Jim Afremow, doutorado, psicólogo desportivo e autor de "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive". "Sem um propósito, uma pessoa pode sentir-se isolada, desmotivada e à deriva." Isto pode dificultar seguir em frente, quer estejas à procura de emprego ou te estejas a dedicar a um programa de treino.
"O propósito dá-nos o ânimo, a energia e a motivação para nos levantarmos da cama de manhã. Sem um propósito, uma pessoa pode sentir-se isolada, desmotivada e à deriva."
Jim Afremow, doutorado, psicólogo desportivo e autor de "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive".
Como encontrar o teu verdadeiro propósito
Descobrir e cimentar o teu porquê é um processo, afirma Afremow. Começa por pensar em algo que queiras ou gostes de fazer para ti próprio, como: "Adoro o meu desporto e quero descobrir a que nível consigo chegar" ou "Manter-me ligado à minha comunidade faz-me sentir realizado". Se nada te ocorrer, faz perguntas como: "O que vou fazer hoje para me sentir orgulhoso?" ou "Que erros quero remediar?" Isto ajuda-te a aprofundar as atividades ou as causas que te motivam.
Depois de descobrires o teu propósito, "volta a ele cada dia, refletindo sobre o mesmo de manhã, antes de todas as complicações do quotidiano começarem", afirma Afremow. "Visualiza-te mentalmente a alcançar o teu objetivo de vida pessoal ou cumprir esse propósito." E guarda pequenos lembretes em locais visíveis para te ajudar a lembrar do que é e de como te vais sentir, quer se trate de um postal de felicitações do teu pai ou de um post-it. Ver estes lembretes pode ajudar-te a criar e manter hábitos saudáveis que fazem com que continues a avançar em direção à tua Estrela do Norte toda a vida, afirma Detling.
O que fazer se perderes o teu porquê
- Não entres em pânico.
És humano. Mesmo com um forte sentido de propósito, vai haver dias em que estás em baixo, ou sentes frustração ou desmotivação. Deves saber que nem todas as decisões são unilateralmente boas ou más; por vezes, precisas de passar um dia sem procurar anúncios de emprego ou de fazer uma sesta em vez de um treino. "O essencial é não sucumbir ao derrotismo, mas estar ciente desses sentimentos", explica Afremow.
- Aprende com os outros.
Se esses sentimentos pessimistas ocorrerem frequentemente, podes ter perdido o teu propósito. Para o encontrar (ou encontrar um novo), inicia uma missão da inspiração. Pergunta a amigos de confiança, a familiares, a um conselheiro, a um treinador ou a um colega de equipa sobre o propósito deles. Vê um filme inspirador. Lê biografias de pessoas que admiras. "Vê o que essas pessoas fizeram quando o seu propósito desapareceu ou se tornou realmente difícil", afirma Afremow. "Muitas vezes, vais descobrir que as pessoas tiveram motivações diferentes em momentos diferentes. Encontra algumas semelhanças com a situação em que te encontras neste momento e utiliza-as para te ajudar a voltar ao caminho certo."
- Olha para o teu interior (outra vez).
Revê as perguntas difíceis com que te deparaste da primeira vez, diz Detling. E adiciona mais algumas: "O que é que mais me interessa? Por que motivo isso me interessa? E como vejo isso no futuro?" Toma nota dos teus pensamentos para não os esqueceres.
- Dá um pequeno passo.
Se realmente se sentires bloqueado, pensa numa ação – só uma! – que podes tomar para sentires que avanças ligeiramente, como encomendar um livro de receitas de pastelaria. "Na maioria das vezes, a ação segue a ação. E quando fazes algo que te faz sair dessa zona de receio, de repente voltas a assumir o controlo e começas a ganhar um pouco de confiança em ti mesmo", acrescenta Detling. Depois, trata-se de reflexão. As decisões que tomas estão a aproximar-te ou a afastar-te do teu propósito? Podes corrigir o rumo a partir daqui.
Apenas para esclarecer: viver o teu propósito não significa que, de repente, a vida começa a ser fácil. "Trabalhar arduamente é sempre um esforço. Mas conhecer o teu propósito ajuda-te a olhar para esse esforço e para qualquer adversidade relacionada como um desafio a enfrentar", diz Afremow. "Ajuda-te a ver o «fracasso» como uma oportunidade de aprendizagem, e isso vai tornar-te melhor em vez de interromper o teu progresso ou de te deitar abaixo." Essa é a beleza do propósito: mesmo nos teus piores momentos, ele pode ajudar-te a avançar para uma melhor versão de ti.