Como encontrar o teu propósito para te motivares

Um forte sentido de propósito está igualmente associado a uma melhor saúde física e mental, bem como à longevidade. "Pensa no porquê como uma espécie de princípio orientador, a tua Estrela do Norte pessoal. É o que dá direção ao teu percurso e ao que fazes cada dia, e não deve mudar ainda que as circunstâncias mudem", afirma Nicole Detling, doutorada, treinadora de desempenho mental e coautora de "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance". Inevitavelmente, as circunstâncias, sejam grandes ou pequenas, vão mudar, e o que fazes nessa altura é um reflexo do grau de sintonia com a tua motivação.



Imagina que perdes o teu trabalho no escritório. Se passaste fins de semana a fazer bolos para amigos e família e isso te deu uma sensação de realização, podes aproveitar o momento para mudar de rumo. Em vez de te candidatares a outro trabalho que envolva reuniões e e-mails sem fim, podes ter aulas de pastelaria e procurar trabalho numa padaria. Ou talvez uma trovoada arruíne os teus planos para uma corrida de treino. Mas como o teu porquê é o vínculo ao teu pai, que correu contigo quando eras criança e te apoia em todas as tuas corridas, podes tirar partido deste momento para fazer um treino de força para corredores na tua sala de estar.



"O propósito dá-nos o ânimo, a energia e a motivação para nos levantarmos da cama de manhã", afirma Jim Afremow, doutorado, psicólogo desportivo e autor de "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive". "Sem um propósito, uma pessoa pode sentir-se isolada, desmotivada e à deriva." Isto pode dificultar seguir em frente, quer estejas à procura de emprego ou te estejas a dedicar a um programa de treino.