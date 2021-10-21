O que é o esgotamento e como prevenir, de acordo com a Dr Christina Maslach

Com as cargas de trabalho a ficarem cada vez mais fora de controlo e os trabalhadores a nem sempre obterem o apoio de que necessitam, não é de admirar que o "burnout" se tenha tornado numa das palavras do século XXI. É aqui que entra Christina Maslach, doutorada, professora de psicologia na Universidade da Califórnia, Berkeley, e uma pioneira na área da investigação sobre o burnout. Neste episódio de Trained, junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para explicar o que é e o que não é burnout. Revela algumas verdades difíceis sobre o que os "dias para a saúde mental" são capazes de atenuar, bem como a realidade oposta. No entanto, acima de tudo, sugere um rumo a seguir, estabelecendo seis caminhos para um local de trabalho saudável. Com base nas décadas de investigação da Dra. Maslach, todos somos capazes de aprender a mudar o nosso ambiente de trabalho para melhor.