O que é o esgotamento e como prevenir, de acordo com a Dr Christina Maslach

Podcast Trained: superar o burnout com a Dra. Christina Maslach
Orientação
Não te culpes. O único causador do burnout é o teu ambiente. Aprende a mudá-lo para melhor com a Dra. Christina Maslach.
Trained é um podcast que explora as novidades do fitness holístico.
Com as cargas de trabalho a ficarem cada vez mais fora de controlo e os trabalhadores a nem sempre obterem o apoio de que necessitam, não é de admirar que o "burnout" se tenha tornado numa das palavras do século XXI. É aqui que entra Christina Maslach, doutorada, professora de psicologia na Universidade da Califórnia, Berkeley, e uma pioneira na área da investigação sobre o burnout. Neste episódio de Trained, junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para explicar o que é e o que não é burnout. Revela algumas verdades difíceis sobre o que os "dias para a saúde mental" são capazes de atenuar, bem como a realidade oposta. No entanto, acima de tudo, sugere um rumo a seguir, estabelecendo seis caminhos para um local de trabalho saudável. Com base nas décadas de investigação da Dra. Maslach, todos somos capazes de aprender a mudar o nosso ambiente de trabalho para melhor.
"Quando te concentras só no problema da pessoa ou dos trabalhadores, estás a esquecer-te completamente da razão pela qual estão a sentir o que estão a sentir."
Christina Maslach
Doutora, professora de psicologia da Universidade da Califórnia, Berkeley
Tens alguma questão sobre mentalidade, movimento, nutrição, recuperação ou sono? Tens sugestões de convidados ou tópicos? Envia um e-mail a Jaclyn para trained@nike.com e ela verá o que pode fazer.