Descobre mais sobre a ciência por trás das Nike React Infinity Run

Para perceber se as sapatilhas podiam ajudar a reduzir as lesões quando comparadas com as nossas sapatilhas de controlo de movimento, encomendámos um estudo à British Columbia Sports Medicine Research Foundation no qual os corredores cumpriram um programa de treino variável de 12 semanas e terminava numa meia-maratona. Com base nos resultados, acreditamos que estamos no rumo certo: O teste* às Nike React Infinity Run revelou uma taxa inferior de lesões na ordem dos 52% quando comparadas com as Nike Structure 22, as nossas principais sapatilhas de controlo de movimento.