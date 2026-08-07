Em parceria com a Rebel Girls
Giulia Gwinn
Lê como a Giulia Gwinn e a sua melhor amiga recuperaram de lesões graves em conjunto, regressando ao campo mais fortes do que nunca.
Giulia Gwinn. Centrocampista alemã. Data de nascimento: 2 de julho de 1999.
Quando a Giulia se lesionou no joelho durante um jogo importante, ficou devastada. Demoraria quase um ano até que pudesse voltar a jogar com a sua equipa. Deitada na cama do hospital, a Giulia sentiu uma onda de tristeza a envolvê-la. Um regresso parecia algo muito distante.
Durante as primeiras semanas de fisioterapia, só conseguia pensar em voltar à emoção do campo de futebol. No entanto, encontrou algo de positivo:
"Percebi que fui capaz de lutar contra o problema e agora tenho mais autoconfiança."
Tinha uma companheira de recuperação. Uma colega de equipa que se lesionou na mesma altura. Aos poucos, as duas jovens ficaram mais próximas, partilhando as pequenas vitórias como andar normalmente, correr e, por fim, saltar.
Foram juntas aos jogos da sua equipa, tanto em casa como fora, e aplaudiram das bancadas. Sempre que a Alemanha marcava, as jogadoras em campo corriam para a Giulia para um abraço de grupo, para que toda a equipa pudesse celebrar em conjunto.
Durante os últimos meses de reabilitação, a Giulia e o seu treinador penduraram uma fita métrica e cortavam-na um pouco no final de cada sessão. As semanas começaram a passar a voar. A Giulia finalmente recebeu a aprovação para jogar no seu primeiro jogo desde que se lesionou. Ficou extasiada. Naturalmente, a primeira pessoa a quem contou a boa notícia foi à sua companheira de recuperação e colega de equipa.
O dia inteiro foi mágico. A Giulia dava por si a desfrutar das pequenas coisas que tinha tomado como garantidas antes da sua lesão, como ter a sua camisola à sua espera no balneário.
"Imaginei o momento mil vezes na minha cabeça", afirmou. "Ainda assim, foi 100 vezes mais bonito."
Agora, tanto a Giulia como a sua melhor amiga estão de volta ao campo, juntas e mais fortes do que nunca.