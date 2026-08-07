Quando a Giulia se lesionou no joelho durante um jogo importante, ficou devastada. Demoraria quase um ano até que pudesse voltar a jogar com a sua equipa. Deitada na cama do hospital, a Giulia sentiu uma onda de tristeza a envolvê-la. Um regresso parecia algo muito distante.

Durante as primeiras semanas de fisioterapia, só conseguia pensar em voltar à emoção do campo de futebol. No entanto, encontrou algo de positivo:

"Percebi que fui capaz de lutar contra o problema e agora tenho mais autoconfiança."