Em parceria com a Rebel Girls
Barbara Bonansea
Descobre como a Barbara Bonansea fez da fantasia realidade: desde estudar os pontapés livres de assinatura do Cristiano Ronaldo até os colocar em ação na divisão principal italiana.
Barbara Bonansea. Avançada e centrocampista italiana. Data de nascimento: 13 de junho de 1991.
Era uma vez uma rapariga que não conseguia ficar parada. Desde os cinco anos que a Barbara se mantinha ativa. Jogou voleibol e frequentou aulas de dança.
No entanto, o futebol foi sempre a sua modalidade favorita. A Barbara e o seu irmão jogavam muitas vezes no pátio de casa. Corriam em círculos, à volta um do outro, fintavam a bola e rematavam contra as paredes da casa. Quando não estava a jogar futebol, a Barbara via o Cristiano Ronaldo em ação na televisão.
Estudou as suas técnicas, principalmente o seu pontapé livre de assinatura, um tipo de remate que faz com que a bola se mova a oscilar de forma imprevisível no ar a alta velocidade.
"Quero ser um exemplo para as raparigas porque, quando as conheço, identifico-me no seu olhar, repleto de sonhos e objetivos".
A Barbara acompanhou o irmão quando foi jogar para o clube de futebol local. No entanto, ao contrário do seu irmão, ela não pertencia a nenhuma equipa. Jogava para se divertir. Sentava-se muitas vezes no banco e observava o seu irmão e os colegas de equipa a treinar passes e remates. Ela estava feliz por os poder ver, mas, lá no fundo, desejava poder juntar-se a eles.
Um dia, o treinador perguntou à Barbara: "Queres vir jogar connosco?".
Estas palavras fizeram disparar o coração da Barbara. Ela levantou-se com entusiasmo e correu para o campo.
Com o tempo, tornou-se numa centrocampista veloz, fazendo assistências cruciais e marcando golos de longa distância épicos. Com um movimento rápido do pé, conseguia enganar e fintar os adversários, mesmo antes de se aperceberem que ela lhes tinha roubado a bola! Além disso, conseguiu aperfeiçoar o famoso pontapé livre que sempre admirou.
A Barbara pode ter começado a observar rapazes a jogar, mas, atualmente, ela corre pelo estádio da Juventus com milhares de adeptos a assistir.
Caras jovens,
Amem aquilo que fazem. Valorizem as vossas relações, que vos irão ajudar a crescer. Sigam a vossa paixão sem se sentirem intimidadas, mesmo que alguém vos tente dissuadir. Sejam fortes e acreditem em vocês próprias. O desporto é liberdade.
– Barbara Bonansea