Era uma vez uma rapariga que não conseguia ficar parada. Desde os cinco anos que a Barbara se mantinha ativa. Jogou voleibol e frequentou aulas de dança.

No entanto, o futebol foi sempre a sua modalidade favorita. A Barbara e o seu irmão jogavam muitas vezes no pátio de casa. Corriam em círculos, à volta um do outro, fintavam a bola e rematavam contra as paredes da casa. Quando não estava a jogar futebol, a Barbara via o Cristiano Ronaldo em ação na televisão.

Estudou as suas técnicas, principalmente o seu pontapé livre de assinatura, um tipo de remate que faz com que a bola se mova a oscilar de forma imprevisível no ar a alta velocidade.

"Quero ser um exemplo para as raparigas porque, quando as conheço, identifico-me no seu olhar, repleto de sonhos e objetivos".