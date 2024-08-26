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Última atualização: 26 de agosto de 2024
Leitura de 4 min

Em parceria com a Rebel Girls

Ada Hegerberg

A Ada estava a caminho de se tornar uma das melhores do mundo quando uma terrível lesão a deixou sem poder jogar. Descobre como, mesmo assim, ela conseguiu chegar ao topo, tornando-se reconhecida como a melhor do planeta em 2018.

Histórias de futebol: Ada Hegerberg

Ada Hegerberg. Ponta de lança norueguesa. Data de nascimento: 10 de julho de 1995.

A Ada estava na sua melhor fase quando a sua carreira ficou em suspenso. A Ada tinha começado a sua carreira profissional de futebol aos 15 anos. Tornou-se uma goleadora de topo e, de cada vez que marcava, estendia os braços e corria para as colegas como se estivesse a voar, com um enorme sorriso no rosto. À medida que os anos passaram, a carreira da Ada descolou como um foguetão.

Até que um dia, durante o treino, algo estalou na perna da Ada. De repente, não conseguia andar e a dor era insuportável. Quando finalmente conseguiu treinar de novo, descobriu que também tinha uma fratura de stress na perna! A Ada não jogou futebol durante quase dois anos. O seu corpo precisava de tempo para curar, mas a Ada esforçou-se por ser paciente. "Alguma vez vou voltar a jogar?", pensou.

Finalmente, as pernas da Ada ficaram fortes o suficiente para correr e, enquanto treinava, sentiu-se como uma criança apaixonada pelo futebol pela primeira vez. A Ada acredita que a sua paixão renovada pelo seu desporto pode ajudar a bater ainda mais recordes, uma vez que a sua maior ambição é maximizar o seu potencial. Mal pode esperar para entrar em campo no seu quarto campeonato do mundo.

Caras Rebels,

Não parem o que estão a fazer.

Continuem a correr, continuem a treinar, continuem a acreditar.

Coloquem essa confiança dentro de vós, conservem-na, não a percam nunca. Só é necessária uma pessoa para manter a esperança viva e, na maior parte do tempo, essa pessoa somos nós.

Sejam bondosas com os outros. Sejam amáveis com as pessoas que estão abaixo de vocês. Não tenham medo de desafiar as pessoas que estão acima de vocês. Não se deixem influenciar por estigmas. Entrem em ação e aspirem às estrelas.

Mais importante do que tudo, continuem a divertir-se enquanto fazem tudo isso.

Com amor,

Ada

— Ada Hegerberg

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Histórias de futebol: Ada Hegerberg

Ilustrações de Juliette Toma

Data de publicação original: 26 de agosto de 2024