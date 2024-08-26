Histórias de futebol: Ada Hegerberg

A Ada estava na sua melhor fase quando a sua carreira ficou em suspenso. A Ada tinha começado a sua carreira profissional de futebol aos 15 anos. Tornou-se uma goleadora de topo e, de cada vez que marcava, estendia os braços e corria para as colegas como se estivesse a voar, com um enorme sorriso no rosto. À medida que os anos passaram, a carreira da Ada descolou como um foguetão.

Até que um dia, durante o treino, algo estalou na perna da Ada. De repente, não conseguia andar e a dor era insuportável. Quando finalmente conseguiu treinar de novo, descobriu que também tinha uma fratura de stress na perna! A Ada não jogou futebol durante quase dois anos. O seu corpo precisava de tempo para curar, mas a Ada esforçou-se por ser paciente. "Alguma vez vou voltar a jogar?", pensou.

Finalmente, as pernas da Ada ficaram fortes o suficiente para correr e, enquanto treinava, sentiu-se como uma criança apaixonada pelo futebol pela primeira vez. A Ada acredita que a sua paixão renovada pelo seu desporto pode ajudar a bater ainda mais recordes, uma vez que a sua maior ambição é maximizar o seu potencial. Mal pode esperar para entrar em campo no seu quarto campeonato do mundo.