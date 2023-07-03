Histórias de futebol: Asisat Oshoala

Todos os dias após a escola, a Asisat jogava futebol nas ruas da sua cidade natal, Lagos, na Nigéria. Ela voltava para casa com hematomas e os joelhos esfolados, mas, para ela, não havia nada melhor. No entanto, os pais da Asisat não queriam que perdesse tanto tempo com o futebol.



Durante muito tempo, a Asisat não ponderou jogar futebol profissionalmente. Um dia, a Asisat estava a jogar num torneio local. Como de costume, deu tudo em campo: sprints, passes e golos. Um treinador perguntou-lhe se queria juntar-se à sua equipa. A Asisat sentiu uma pancada no coração. Ela sabia que os pais não aprovariam. Teve de recusar. A Asisat continuou a jogar como amadora enquanto estudava na universidade.



Só após o seu desempenho impressionante no campeonato mundial feminino de sub-20 é que ela percebeu que era boa o suficiente para ser uma futebolista profissional. Foi a melhor marcadora do torneio! Naquela noite, ganhou os troféus de Bola de Ouro e Bota de Ouro. A Asisat nunca desistiu e acabou por seguir o rumo que o seu coração lhe indicou.

"Caras Rebels,

Não é um mau jogo que vos deverá definir.

Pelo contrário, deverá incentivar-vos a melhorar.

Nunca permitam que uma derrota defina o tipo de campeãs que são.

Os campeões são sempre fortes. São poderosos e incrivelmente motivados.

Por vezes, sentimo-nos desanimadas porque não temos bem a noção do potencial

que fomos alcançando ao longo dos anos. Uma coisa que sei é que podemos combater

os nossos medos.

Podemos mudar o mundo inteiro apenas com a nossa coragem. Deixem-se incentivar.

Nunca desistam!"

— Asisat Oshoala