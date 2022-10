Histórias de futebol: Asisat Oshoala

Todos os dias depois da escola, a Asisat jogava futebol nas ruas da sua cidade natal, Lagos, na Nigéria. A Asisat e os seus amigos passavam a bola entre eles, correndo na direção das balizas improvisadas. Quando os carros passavam, este grupo espalhava-se para que não incomodasse. Depois, retomavam a partir de onde tinham parado. A Asisat voltava para casa com nódoas negras e joelhos esfolados, mas, para ela, não havia sensação melhor do que jogar futebol.



No entanto, os pais da Asisat não gostavam que esta passasse tanto tempo a praticar este desporto. Durante muito tempo, a Asisat convenceu-se de que seria impossível fazer uma carreira na área do desporto. No entanto, houve uma pessoa na sua família que a encorajou a não desistir do futebol: a sua avó. Com o apoio da avó, Asisat continuou a jogar futebol.



"Quero criar a minha própria história."