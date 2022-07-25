Histórias de futebol: Alexia Putellas

Em parceria com a Rebel Girls
Alexia Putellas
Descobre a forma como a playmaker espanhola Alexia Putellas passou de jogar futebol na rua para ganhar o prémio de melhor futebolista do mundo.
Alexia Putellas. Centrocampista espanhola. Data de nascimento: 4 de fevereiro de 1994
Alexia Putellas. Centrocampista espanhola. Data de nascimento: 4 de fevereiro de 1994
Para a Alexia, o futebol era uma tradição de família. Quando a família não podia ir ao estádio, esta juntava-se num restaurante nas proximidades de Barcelona para assistir aos grandes jogos na televisão. Da primeira vez que a pequena
Alexia se juntou a esta tradição, tinha de esticar o pescoço para conseguir ver o grande ecrã por cima da multidão. Reparando nas dificuldades, o seu pai levantou-a e colocou-a na mesa de bilhar para que conseguisse ver melhor o jogo. A Alexia contemplava de olhos arregalados os jogadores a percorrerem o campo, transportando a bola e conduzindo-a em direção à baliza adversária. Quando o Barcelona marcava, todos irrompiam em alegres celebrações. Nessa altura, a Alexia não conhecia todas as regras ou sequer as estratégias, mas sabia que aquele desporto era rápido e divertido!
"O futebol pertence a todos"
A Alexia começou a jogar futebol sempre que podia, independentemente do local onde se encontrava. Quando os seus pais se deslocavam para a praça perto da sua casa para tomar café, ela ficava a treinar na rua. Depois, acabava por voltar a correr para a sua família a transpirar e muito vermelha, pedindo um copo de água. Os seus pais sabiam que o próximo passo seria inscrevê-la num clube.
A Alexia era a mais nova e jogava com crianças cinco anos mais velhas do que ela. Por vezes, sentia-se frustrada com o facto de os seus remates não serem tão fortes como o dos seus colegas, mas isso não a impediu de treinar no duro.
A dedicação da Alexia deu frutos. Esta juntou-se ao Barça tal como imaginava quando era criança.
Para além disso, em 2021, a Alexia tornou-se na primeira jogadora a ganhar o prémio de Melhor Jogadora do Ano para a UEFA, o Ballon d'Or Féminin e o prémio de Melhor Jogadora da FIFA, tudo no mesmo ano!
Por vezes, quando a Alexia marca um golo, esta levanta dois dedos para o céu em homenagem ao seu falecido pai, que lhe conferiu o impulso necessário para dar início à sua carreira.
Caros(as) atletas,
Vejo o mundo como um lugar onde todos os desportistas se respeitam, não fazem julgamentos, um local onde não são permitidos insultos. Para que esse mundo se possa tornar uma realidade, a primeira mudança tem de partir de todos nós.
É preciso seguirmos a nossa paixão. Quando eu era mais nova, as raparigas não sonhavam tornar-se futebolistas profissionais. Mesmo assim, eu tornei-me uma. Fi-lo porque o futebol era aquilo que eu realmente gostava de fazer.
O mundo precisa que façamos aquilo de que realmente gostamos sem que, para isso, subvertamos os nossos valores. Isto porque, no desporto, podemos ganhar ou perder, mas os nossos valores e as lições que aprendemos acompanhar-nos-ão para toda a vida.
Acima de tudo, desfrutem deste percurso.
Um abraço,
–Alexia Putellas