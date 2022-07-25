Histórias de futebol: Alexia Putellas

Caros(as) atletas,

Vejo o mundo como um lugar onde todos os desportistas se respeitam, não fazem julgamentos, um local onde não são permitidos insultos. Para que esse mundo se possa tornar uma realidade, a primeira mudança tem de partir de todos nós.



É preciso seguirmos a nossa paixão. Quando eu era mais nova, as raparigas não sonhavam tornar-se futebolistas profissionais. Mesmo assim, eu tornei-me uma. Fi-lo porque o futebol era aquilo que eu realmente gostava de fazer.



O mundo precisa que façamos aquilo de que realmente gostamos sem que, para isso, subvertamos os nossos valores. Isto porque, no desporto, podemos ganhar ou perder, mas os nossos valores e as lições que aprendemos acompanhar-nos-ão para toda a vida.



Acima de tudo, desfrutem deste percurso.



Um abraço,

–Alexia Putellas