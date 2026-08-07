Histórias de futebol: Fran Kirby

No dia do primeiro treino de futebol de sempre da Fran, esta recusou-se a ir. Um treinador tinha visto a Fran a jogar na escola e convidou-a para uma sessão com a sua equipa. No entanto, todas as crianças da equipa eram mais velhas do que a Fran, que tinha apenas sete anos, e ela estava extremamente nervosa.

A mãe da Fran era paciente. Sabia que a Fran só precisava de um pouco de encorajamento. Convenceu-a a experimentar e, depois daquela primeira sessão, a Fran ficou encantada.

"Sempre que marco um golo, celebro como se ainda fosse aquela criança que jogava no parque."