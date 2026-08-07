Histórias de futebol: Fran Kirby

Em parceria com a Rebel Girls
Fran Kirby
A mãe da Fran Kirby era a sua força motriz, até que a perdeu inesperadamente. Descobre como a Kirby superou uma perda para representar a Inglaterra em dois campeonatos mundiais, tal como a sua mãe previu.
Fran Kirby. Avançada inglesa. Data de nascimento: 29 de junho de 1993.
No dia do primeiro treino de futebol de sempre da Fran, esta recusou-se a ir. Um treinador tinha visto a Fran a jogar na escola e convidou-a para uma sessão com a sua equipa. No entanto, todas as crianças da equipa eram mais velhas do que a Fran, que tinha apenas sete anos, e ela estava extremamente nervosa.
A mãe da Fran era paciente. Sabia que a Fran só precisava de um pouco de encorajamento. Convenceu-a a experimentar e, depois daquela primeira sessão, a Fran ficou encantada.
"Sempre que marco um golo, celebro como se ainda fosse aquela criança que jogava no parque."
Em pouco tempo, a Fran aperfeiçoou os passes, as posses de bola e os remates com um grande sorriso na cara. A mãe da Fran adorava vê-la a jogar futebol e a Fran adorava ver a sua mãe a sorrir-lhe das bancadas. Celebraram todas as vitórias à medida que a Fran ia crescendo. Certa vez, a mãe da Fran ofereceu-lhe um cartão de aniversário que dizia que tinha a certeza de que a Fran um dia jogaria em torneios gigantes por todo o mundo.
"Acho que ela realmente acreditava que eu me tornaria profissional", afirma a Fran. "Ela sabia que eu adorava futebol."
No entanto, quando tinha apenas 14 anos, a Fran perdeu a mãe repentinamente. Sentia tanto a sua falta que parou de jogar futebol. Com quem partilharia as suas vitórias? Quem iria ajudá-la a recuperar das derrotas? A Fran guardou as chuteiras, as caneleiras e a bola. Era demasiado doloroso.
Um dia, uma amiga da Fran pediu-lhe para jogar numa liga de amadores. A Fran ainda estava triste, mas, depois de alguns jogos amigáveis, soube que estava preparada para continuar a perseguir o seu sonho de jogar profissionalmente.
Apesar de a sua mãe já não estar entre nós, a Fran sabe que estaria orgulhosa. No fim de contas, já jogou em dois grandes campeonatos mundiais, tal como a sua mãe previu.