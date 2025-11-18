Como escolher o sutiã de desporto certo
Guia de compra
Os sutiãs de desporto Nike satisfazem várias das necessidades das atletas. Descobre as principais escolhas.
Um sutiã de desporto confortável e sustentado pode fazer toda a diferença durante os teus treinos, e saber como escolher um sutiã de desporto é essencial para encontrar o ajuste certo no estilo que funciona para os teus treinos.
Existe uma enorme variedade de sutiãs de desporto no mundo, fabricados com caraterísticas diferentes que têm em conta os níveis de esforço e a sensação preferida. A Nike disponibiliza algumas silhuetas diferentes de sutiãs de desporto:
- Para uma atleta com uma mentalidade orientada para a vitória, o sutiã Nike Swoosh é a principal escolha. A cobertura máxima proporciona suporte em todos os movimentos.
- Para um sutiã com cobertura mínima, opta pelo Nike Indy, uma escolha elegante, mas sustentada, que oferece bastante liberdade de movimentos e é favorecedor.
- Se procuras conforto durante todo o dia, experimenta o Nike Alate extremamente suave e macio, com uma sensação de segunda pele.
Lembra-te de que o sutiã de desporto certo tem um ajuste firme e permite movimentos flexíveis. Um sutiã de desporto sem o ajuste certo pode provocar fricção, sair do lugar ou causar uma sensação de restrição à volta da caixa torácica.
Usa este guia para obteres dicas sobre como escolher um sutiã de desporto.
Alinhar a atividade com o impacto
O Nike Swoosh, o Indy e o Alate estão disponíveis em três níveis de suporte. Tem em conta as seguintes informações quando decidires o nível de suporte adequado às tuas necessidades, que podem variar consoante o teu treino.
Sutiãs de desporto de suporte elevado
Exercícios de impacto elevado como running ou saltos envolvem ressaltos e movimentos maiores. Este tipo de exercício requer um sutiã de desporto de impacto elevado, concebido para proporcionar suporte e contenção ao peito para limitar a quantidade de movimento. Ao limitar a dor no peito e possíveis distrações, os sutiãs de desporto de suporte elevado são perfeitos para ténis, basquetebol e HIIT.
Os sutiãs de desporto Nike Dri-FIT de suporte elevado contam com alças largas, fechos tipo gancho seguros nas costas e copas sustentadas. Esta atenção ao suporte ajuda a evitar a fricção e a pressão.
Se tens um peito maior, deves escolher sutiãs de desporto de suporte médio ou elevado, mesmo para exercícios de baixo impacto. O suporte adicional oferece compressão e cobertura para uma sensação de conforto e suporte durante o exercício.
Sutiãs de desporto de suporte médio
Para exercícios de menor impacto, opta por um sutiã de desporto de suporte médio. Os exercícios de menor impacto podem ser: ciclismo, boxe ou remo. Estes tipos de exercício continuam a exigir um suporte multidirecional e compressão, mas menores em relação aos oferecidos pelos sutiãs de desporto de suporte elevado.
Os sutiãs de desporto Nike Dri-FIT de suporte médio são fabricados com tecido macio e suave com suporte suficiente para manter tudo no devido lugar. Este tipo de sutiã é ideal para tamanhos de copa mais pequenos, embora as pessoas com peito maior possam preferir usar um sutiã de desporto de suporte médio para exercícios de baixo impacto devido ao suporte adicional.
Sutiãs de desporto de suporte ligeiro
Exercícios de baixo impacto, como pilates, ioga ou levantamento de pesos, envolvem menos movimentos e menos força direta sobre o corpo. Por este motivo, é adequado um sutiã de desporto de suporte ligeiro.
Os sutiãs de desporto Nike Dri-FIT de suporte ligeiro são leves, confortáveis e adequados para utilização no dia a dia, mesmo que não estejas a treinar. O tecido macio e respirável estica-se para acompanhar os teus movimentos.
Encontra o tamanho de sutiã ideal para ti
Conseguir um sutiã de desporto com o ajuste ideal é fundamental para te sentires confortável. Sabe mais sobre como medir o teu tamanho de sutiã.