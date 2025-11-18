Um sutiã de desporto confortável e sustentado pode fazer toda a diferença durante os teus treinos, e saber como escolher um sutiã de desporto é essencial para encontrar o ajuste certo no estilo que funciona para os teus treinos.

Existe uma enorme variedade de sutiãs de desporto no mundo, fabricados com caraterísticas diferentes que têm em conta os níveis de esforço e a sensação preferida. A Nike disponibiliza algumas silhuetas diferentes de sutiãs de desporto:

Para uma atleta com uma mentalidade orientada para a vitória, o sutiã Nike Swoosh é a principal escolha. A cobertura máxima proporciona suporte em todos os movimentos.

é a principal escolha. A cobertura máxima proporciona suporte em todos os movimentos. Para um sutiã com cobertura mínima, opta pelo Nike Indy , uma escolha elegante, mas sustentada, que oferece bastante liberdade de movimentos e é favorecedor.

, uma escolha elegante, mas sustentada, que oferece bastante liberdade de movimentos e é favorecedor. Se procuras conforto durante todo o dia, experimenta o Nike Alate extremamente suave e macio, com uma sensação de segunda pele.

Lembra-te de que o sutiã de desporto certo tem um ajuste firme e permite movimentos flexíveis. Um sutiã de desporto sem o ajuste certo pode provocar fricção, sair do lugar ou causar uma sensação de restrição à volta da caixa torácica.

Usa este guia para obteres dicas sobre como escolher um sutiã de desporto.