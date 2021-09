Cinco dicas para encontrares o teu estado de fluxo, segundo os especialistas

O psicólogo que cunhou o conceito de fluxo, em 1990 (Mihaly Csikszentmihalyi, se tiveres curiosidade), considerou-o uma experiência de vida ideal. Quando encontras o teu fluxo, estás de certa forma a esticar os teus limites ao fazer algo que é desafiante e extremamente recompensador e divertido ao mesmo tempo. Normalmente sentes-te, observou o psicólogo, "forte, alerta, em controlo sem esforço, seguro, no auge das capacidades". Os problemas parecem desaparecer.

Outros grandes psicólogos, como Martin Seligman, acreditam que os estados de fluxo são a chave para alcançar uma felicidade profunda e autêntica. Não só te sentes bem enquanto te encontras num ato de fluxo, como também estás preparado para te sentires mais calmo, mais satisfeito e mais realizado depois. ("Vale a pena saborear essa felicidade pós-fluxo", afirma Paterson, pois pode ajudar-te a concentrares-te no que acabaste de fazer, em vez de dares o pontapé de saída para o seguinte.)

Existe uma razão biológica por detrás disto. "Quando estás num estado de fluxo, o cérebro liberta neurotransmissores como a dopamina e a serotonina que fazem com que te sintas bem", explica Levy. É por isso que sentir este estado de fluxo com regularidade pode traduzir-se em grandes benefícios para a tua saúde mental, bem como numa maior produtividade. Uma investigação descobriu uma relação direta entre as experiências de fluxo dos atletas e o pico de desempenho. "Do ponto de vista da psicologia do desporto, o fluxo é quando a mente e o corpo estão totalmente sincronizados", explica Joel Fish, doutorado, diretor do Center for Sport Psychology em Filadélfia.

As experiências de fluxo regulares estão também associadas a uma maior confiança e autoestima, revelam os estudos. Isto porque as atividades indutoras de fluxo tendem a ser gratificantes, e a sua execução ajuda-te a tornares-te ainda melhor na referida atividade. "Os indivíduos que atingem regularmente este estado melhoram as suas aptidões e provavelmente sentem-se mais confiantes por causa disso", afirma Levy.

Quando todos os aspetos positivos se combinam, estás preparado para tentares atingir o teu objetivo de forma séria e com entusiasmo.