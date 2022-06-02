Cinco dicas para encontrares o teu estado de fluxo, segundo os especialistas

Encontra o teu ritmo e não abrandes
Orientação
Não precisas de fazer grandes coisas para atingires o teu máximo e continuares a obter benefícios a nível de confiança, desempenho e bem-estar.
- O foco total numa atividade, ou seja, ao entrar num estado de fluxo, tem sido associado a um desempenho de topo e pode proporcionar todo o tipo de progressos.
- Manter o foco não é tão complicado quanto parece: agenda todos os dias alguns minutos de uma atividade imersiva.
- Se as distrações influenciarem o teu fluxo, uma caminhada meditativa pode acalmar a tua mente.
Continua a ler para saberes mais…
Pode parecer magia o facto de ficares tão imerso numa atividade (devorar um livro de memórias! surfar uma onda!) que te esqueces da tua lista interminável de tarefas, das preocupações diárias ou mesmo do teu telemóvel. No entanto, a realidade é que estás a vivenciar um estado psicológico muito real: o fluxo. E este é o segredo para criares um impulso capaz de te conduzir ao verdadeiro progresso em termos de competências desportivas, desempenho atlético e praticamente tudo o resto que necessita de foco.
O fluxo é quando se está em total sintonia com o que se está a fazer. "Pode ser definido como a absorção completa no momento presente", explica Morgan Levy, doutorada, psicóloga licenciada em Boca Raton, Florida, especializada em stress, ansiedade e burnout. "É quase como se o indivíduo sentisse uma fusão da sua ação e do seu autoconhecimento." "É o oposto de como a maioria de nós funciona na maior parte das vezes", explica.
"Pensa na tua mente como um portátil ou um telemóvel. Na maior parte do tempo, tem um monte de separadores e aplicações abertas ao mesmo tempo, o que pode tornar o teu dispositivo mais lento", explica Randy Paterson, doutorado, psicólogo em Vancouver e autor de How to Be Miserable In Your Twenties. Mas, no estado de fluxo, o dispositivo está a dedicar muito mais da sua capacidade à execução de uma única aplicação de alta potência, para que possa funcionar no seu auge.
Com um pequeno esforço, alcançar um estado de fluxo pode ser uma experiência deliberada e frequente, acreditam os especialistas. Além disso, também poderia manter o fluxo do progresso.
A sensação agradável do fluxo
O psicólogo que cunhou o conceito de fluxo em 1990 (Mihaly Csikszentmihalyi, se tiveres curiosidade), considerou-o uma experiência de vida ideal. Quando encontras o teu fluxo, estás de certa forma a estender os teus limites ao fazer algo que é não só desafiante e extremamente recompensador como também divertido ao mesmo tempo. Segundo o psicólogo, normalmente sentes-te "forte, alerta, em controlo sem esforço, seguro, no auge das tuas capacidades". Os problemas parecem desaparecer.
Outros grandes psicólogos, como Martin Seligman, acreditam que os estados de fluxo são a chave para alcançar uma felicidade profunda e autêntica. Não só te sentes bem enquanto te encontras num ato de fluxo, como também estás preparado para te sentires mais calmo, mais satisfeito e mais realizado de seguida. ("Vale a pena saborear essa felicidade pós-fluxo", afirma Paterson, pois tal pode ajudar-te a concentrares-te no que acabaste de fazer, em vez de dares o pontapé de saída para a atividade seguinte.)
Existe um motivo biológico por detrás disto. "Quando estás num estado de fluxo, o teu cérebro liberta neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que fazem com que te sintas bem", explica Levy. É por isso que senti-lo regularmente pode trazer grandes benefícios para a tua saúde mental, aumentando igualmente a produtividade.
Os estudos revelaram também uma ligação direta entre as experiências de fluxo dos atletas e o desempenho de topo. "Do ponto de vista da psicologia do desporto, o fluxo é o estado no qual a mente e o corpo estão totalmente em sintonia", afirma Joel Fish, doutorado, diretor do Center for Sport Psychology em Filadélfia. Tal pode dar-te um grande ímpeto para arrasares o teu WOD, mostrares a tua dominância no campo de futebol ou até para cumprires o teu objetivo de comer mais hidratos de carbono de qualidade.
As experiências de fluxo regulares estão também associadas a uma maior confiança e autoestima, revelam os estudos. Isto porque as atividades indutoras de fluxo tendem a ser gratificantes e a sua execução ajuda-te a tornares-te ainda melhor na referida atividade. "Os indivíduos que atingem regularmente este estado melhoram as suas aptidões e provavelmente sentem-se mais confiantes por causa disso", afirma Levy.
Quando todos os aspetos positivos se combinam, estás preparado para tentares atingir o teu objetivo de forma séria e com entusiasmo.
Como encontrar o fluxo
É provável que muitas vezes te tenhas "perdido" num estado de fluxo sem que tivesses essa intenção ou mesmo sem que te apercebesses. (Se já fizeste um puzzle em algumas horas, parabéns, sem dúvida que consegues encontrar o teu fluxo.)
Muitas vezes, isto ocorre de forma espontânea. Ainda assim, para entrares intencionalmente num estado de fluxo, segue os seguintes passos.
1. Encontra uma atividade adequada ao fluxo.
O ponto ideal do fluxo surge quando se está a fazer algo que realmente se adora, que seja um pouco difícil mas não ao ponto de ficares frustrado, o que te faria mudar de estado de espírito muito rapidamente. A atividade tem de te dar algum tipo de feedback claro e imediato para que queiras continuar a praticá-la. "Normalmente, trata-se apenas de te sentires bem com o que estás a fazer", afirma Levy.
O desporto pode ser fantástico para o fluxo. Sobretudo os desportos que exigem a tua atenção, como a escalada, o ioga, o surf ou o esqui, uma vez que acabas por "estar a desfrutar do momento sem pensar no passado nem no futuro", refere Fish. Este foco pode gerar impulso, pico após pico e onda após onda.
Mas sejamos sinceros, o fluxo pode vir de qualquer coisa que te envolva ao ponto de te esqueceres temporariamente de tudo o resto e perderes a noção do tempo. "Lavar louça, organizar roupas, jogar xadrez, dançar, lavar o carro e escrever são alguns exemplos", refere Levy. A chave para coisas mundanas como as tarefas domésticas é manter a atenção em vez de as fazer em piloto automático e deixar que os teus pensamentos corram maratonas. "Quando estás a lavar loiça, podes concentrar-te no aspeto da loiça, na sensação de a teres nas mãos ou no som da água a correr", explica. (Esta última dica é uma vantagem dupla, pois também vai melhorar a tua consciência.)
2. Tempo de bloqueio.
Fazer planos concretos para tornar a tua atividade adequada ao fluxo aumenta as probabilidades de te conseguires manter no rumo certo. "Começa devagar", afirma Levy. "Podes colocar um lembrete no telemóvel para passares um determinado período de tempo, nem que seja cinco minutos, na atividade todos os dias". "Não existe uma hora certa ou errada para o fazer, mas manter o mesmo horário diariamente pode ajudar-te a ser mais consistente para que o fluxo ocorra de forma mais natural", afirma. Além disso, a consistência pode ser ainda mais importante para o progresso do que o próprio esforço.
3. Deixa as distrações de lado.
O fluxo requer capacidade de concentração (o que não é surpreendente), por isso, encontra um espaço tranquilo, desliga o telemóvel ou coloca-o em silêncio e reúne o que precisas para começar. Este passo é extremamente importante para te ajudar a concentrares-te, mas há mais. "Organizar as tuas ferramentas e, até certo ponto, fazer disso um ritual, pode ajudar-te a preparar o teu cérebro para entrares no fluxo", afirma Paterson. Talvez ouças sempre a mesma música enquanto preparas o teu equipamento de treino ou organizes todas as tuas tintas e pincéis na mesma superfície de trabalho antes de tocares na tela.
4. Limpa a mente.
Se a eliminação das distrações externas não for suficiente para te ajudar realmente a concentrares-te no que estás a fazer, tenta uma atividade de transição para acalmar a tua agitação interna. Uma boa forma de começar: "um pequeno passeio meditativo, no qual te concentras nas vistas, nos sons, nos cheiros e nas sensações à tua volta", sugere Kelley Kitley, assistente social clínica licenciada e psicoterapeuta de Chicago. "Isto estabelece uma intenção antes de iniciares a atividade e pode ajudar-te a aumentar a consciência do ambiente que te rodeia, pelo que te concentras no aqui e agora".
5. Não forces nada.
Podes preparar o terreno para o fluxo, mas nem sempre é possível fazer com que aconteça (lamentamos!). Portanto, pensa no fluxo mais como um amigo que convidaste casualmente para uma festa do que como um convidado de honra. O fluxo até pode ser bem-vindo e desejado, mas não é necessário. "Não podemos estar constantemente a verificar: «Já lá estou? Será isto o fluxo?» porque a natureza do fluxo assenta em não estares a pensar na tua reação", explica Paterson. Se estás demasiado preocupado, estás a fazer com que o cérebro se afaste do fluxo.
Por outras palavras? Simplesmente sai para correr, começa a trabalhar no jardim ou abre o portátil. Muitas vezes, o resto acontece naturalmente. Quando fores um profissional do fluxo, já nada te vai parar.
Texto: Marygrace Taylor
Ilustração: Mojo Wang
NÃO PERCAS
Estás pronto para começar a usufruir do fluxo (literalmente)? Inicia o programa "Apaixona-te pelo vinyasa" da Nike Training Club App e começa a fazer progressos no tapete em apenas duas semanas. Para veres as peças que te ajudam a alcançar os teus objetivos, consulta a última coleção da Nike Ioga.