Cinco dicas para encontrares o teu estado de fluxo, segundo os especialistas

O psicólogo que cunhou o conceito de fluxo em 1990 (Mihaly Csikszentmihalyi, se tiveres curiosidade), considerou-o uma experiência de vida ideal. Quando encontras o teu fluxo, estás de certa forma a estender os teus limites ao fazer algo que é não só desafiante e extremamente recompensador como também divertido ao mesmo tempo. Segundo o psicólogo, normalmente sentes-te "forte, alerta, em controlo sem esforço, seguro, no auge das tuas capacidades". Os problemas parecem desaparecer.



Outros grandes psicólogos, como Martin Seligman, acreditam que os estados de fluxo são a chave para alcançar uma felicidade profunda e autêntica. Não só te sentes bem enquanto te encontras num ato de fluxo, como também estás preparado para te sentires mais calmo, mais satisfeito e mais realizado de seguida. ("Vale a pena saborear essa felicidade pós-fluxo", afirma Paterson, pois tal pode ajudar-te a concentrares-te no que acabaste de fazer, em vez de dares o pontapé de saída para a atividade seguinte.)



Existe um motivo biológico por detrás disto. "Quando estás num estado de fluxo, o teu cérebro liberta neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que fazem com que te sintas bem", explica Levy. É por isso que senti-lo regularmente pode trazer grandes benefícios para a tua saúde mental, aumentando igualmente a produtividade.



Os estudos revelaram também uma ligação direta entre as experiências de fluxo dos atletas e o desempenho de topo. "Do ponto de vista da psicologia do desporto, o fluxo é o estado no qual a mente e o corpo estão totalmente em sintonia", afirma Joel Fish, doutorado, diretor do Center for Sport Psychology em Filadélfia. Tal pode dar-te um grande ímpeto para arrasares o teu WOD, mostrares a tua dominância no campo de futebol ou até para cumprires o teu objetivo de comer mais hidratos de carbono de qualidade.



As experiências de fluxo regulares estão também associadas a uma maior confiança e autoestima, revelam os estudos. Isto porque as atividades indutoras de fluxo tendem a ser gratificantes e a sua execução ajuda-te a tornares-te ainda melhor na referida atividade. "Os indivíduos que atingem regularmente este estado melhoram as suas aptidões e provavelmente sentem-se mais confiantes por causa disso", afirma Levy.



Quando todos os aspetos positivos se combinam, estás preparado para tentares atingir o teu objetivo de forma séria e com entusiasmo.