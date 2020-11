3 formas de seres mais mindful

A estratégia a longo prazo

A realidade é esta: os exemplos acima são semelhantes a fazer flexões durante um anúncio publicitário ou ir pelas escadas em vez de ir pelo elevador. "Tal como para melhorar efetivamente a condição física precisas de treinos a sério, tens de treinar diariamente, ou quase diariamente, para tirar partido de todos os benefícios mentais e físicos", afirma o nosso especialista.



Tal como acontece com o exercício físico, podes escolher várias formas e fazer um treino variado. Podes, por exemplo, trabalhar a respiração antes do pequeno-almoço, examinar o corpo num dia e fazer uma verdadeira sessão de meditação orientada no dia seguinte. Começa com uma duração fácil de cinco minutos e aumenta gradualmente o tempo das tuas sessões (Wignall afirma que um bom objetivo em termos de tempo são 20 minutos).



Parece difícil? "Tal como qualquer tipo de treino, é suposto ser difícil", explica Wignall. "O que desmotiva a maioria das pessoas é que a consciência plena é quase sempre vista como uma ferramenta para relaxamento e paz de espírito", afirma. No entanto, na verdade, esses benefícios não surgem no momento. Surgem depois. "A consciência plena não deve ser mais relaxante do que fazer press no banco com 68 kg. Só funciona porque é difícil, assim como os teus músculos só aumentam se puxares por eles", diz. "Sempre que te distraíres, toma consciência disso e volta a trazer a tua atenção para o presente. Isto corresponde a uma repetição em termos de consciência plena. Se não fizeres repetições, não desenvolves os músculos."



Sempre que sentires frustração, pensa nisto: Wignall explica que ter dificuldades com a meditação ou com agachamentos unilaterais, elevações ou qualquer outro exercício físico que não domines, é um bom sinal, pois significa que estás a trabalhar uma fraqueza. "Descobri que, se as pessoas efetivamente pensarem desta forma, torna-se muito mais fácil para elas."