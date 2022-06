3 formas de viver uma vida mais feliz, segundo os psicólogos

Como funciona: comer e fazer compras é divertido, mas fazeres algo que fomenta o teu compromisso é muito mais gratificante. O compromisso é a sensação de estarmos totalmente absorvidos por alguma coisa, por exemplo, quando te abstrais a meio de uma corrida longa, quando te deixas envolver por um livro fantástico ou quando te focas totalmente durante uma sessão de ioga. Se alguém te perguntasse como te sentes, não terias necessariamente de responder que estás feliz, mas provavelmente dirias que te sentes em paz, afirma a psicóloga clínica Carla Marie Manly, doutorada e autora do livro Joy From Fear. Estás numa espécie de fluxo, em que o teu cérebro deixa de te distrair porque o teu foco está totalmente no momento.

Experimenta: é provável que consigas identificar alturas no teu dia ou da semana em que o teu compromisso está totalmente orientado para alguma coisa (e a desfrutar com isso, portanto, provavelmente não será uma reunião no Zoom). Contudo, se as coisas que costumavas fazer antes de a vida ficar de pernas para o ar ficaram pelo caminho ou deixaram de te interessar, está na altura de voltares à estaca zero. "Assim que disseres que queres mais (quando estás a meio de uma atividade), é sinal de que pretendes comprometer-te com a mesma", diz Manly.

Começa por pensar em atividades que favorecem os teus pontos fortes. "Quanto mais dedicação sentires, maior o compromisso em relação a determinada atividade", diz Manly. Se és o tipo de pessoa que adora aprender, experimenta praticar um novo desporto. Tens algo plantado em casa? Junta-te a uma horta comunitária e começa a plantar os teus próprios legumes. Não consegues evitar em tirar uma fotografia sempre que vês algo bonito? Visita museus locais ou inscreve-te num curso de fotografia.

Uma segunda opinião também pode ser útil se sentires que ainda estás com dificuldade para encontrares a tua motivação. Pergunta à tua cara-metade ou a um amigo sobre as situações em que o teu compromisso parece estar no máximo ou quando simplesmente transbordas felicidade, recomenda Green. Podes igualmente começar a apontar as coisas: todos os dias, escreve três momentos nos quais sentiste um compromisso total, experimentaste algo que te marcou ou que fizeste algo mesmo muito bem. Em seguida, pensa sobre o motivo. De acordo com estudos, esta atividade, por si só, pode aumentar a tua felicidade. Com o tempo, poderá dar-te uma pista sobre aquilo com que te realmente importas.