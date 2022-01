A jogadora da WNBA Kayla McBride fala sobre a priorização da saúde mental para atletas

Para a Kayla McBride, o basquetebol nunca foi apenas um jogo, mas sim um escape aos traumas de infância e aos problemas de saúde mental subsequentes. No entanto, quando o desporto foi interrompido durante a pandemia, ela foi obrigada a enfrentar a mulher por detrás da atleta. No último episódio da nossa minissérie de três partes sobre saúde mental, a veterana da WNBA junta-se à anfitriã Jaclyn Byrer para nos levar na sua viagem rumo à recuperação, começando pela decisão de partilhar a sua história com o mundo. A Kayla fala sobre os desafios da vulnerabilidade e as suas doces vitórias: uma ligação mais próxima com a sua família e uma relação mais feliz com a modalidade. Ela reflete ainda como ter-se juntado à conversa sobre saúde mental ajudou a mostrar aos outros, e a si mesma, que os atletas são mais do que um dorsal na camisola ou uma estatística no fim da época. Ouve e descobre como ser vulnerável e permitir aos outros fazerem o mesmo pode levar a um mundo onde a saúde mental é mais importante.