O que comer antes, durante e após uma corrida

Com a quantidade adequada dos alimentos certos, podes correr mais rápido, ir mais longe e recuperar mais rapidamente.

Saber o que comer e quando comer é fundamental para tirares o máximo partido das tuas corridas. Falámos com especialistas para garantir que tens as ferramentas de que precisas para obteres os nutrientes certos enquanto atleta de resistência para que possas executar o teu plano de treino com êxito.



Come de forma inteligente para correr bem. Não é uma simplificação excessiva.



"O ponto crucial de uma boa dieta de treino é que o teu corpo tenha reservas de energia para o teu treino e que reabasteças o teu corpo para o ajudar a recuperar dos treinos que fazes", afirma Monique Ryan, RDN, nutricionista desportiva com mais de 25 anos de experiência no aconselhamento de atletas e equipas profissionais e de resistência. Se olhares para a questão desta forma, a tua alimentação terá sempre em conta a tua próxima corrida.



No entanto, quando e o que comes depende de vários fatores, por exemplo, a duração da corrida e o nível de esforço. O aspeto em comum entre os corredores é como enchem os respetivos pratos.



Os atletas de resistência devem ingerir mais de metade das calorias em forma de hidratos de carbono, um quarto em proteínas e o resto em gordura, afirma Ryan Maciel, RD, treinador e chefe da equipa de nutrição para o desempenho da Precision Nutrition. No que diz respeito aos hidratos de carbono, deves privilegiar alimentos ricos em nutrientes, como batata doce e outros vegetais ricos em amido e cereais integrais. As proteínas podem ser de origem animal ou vegetal: frango, peixe, iogurte, ovos, sementes, grãos e tofu. Boas fontes de gordura incluem abacate, frutos secos e azeite.



Existe um motivo associado ao desempenho para esta proporção específica de nutrientes. Quando corres, queimas uma combinação de hidratos de carbono e gordura, explica Ryan. "Quanto mais intensa ou longa for a tua corrida, de mais hidratos de carbono precisas" explica. Os hidratos de carbono são armazenados nos músculos e no fígado sob a forma de glicogénio e libertados como glucose, a fonte de energia à qual o teu corpo tem mais facilmente acesso.



Se esgotares essas reservas de glicogénio, afirma Ryan, não vais conseguir manter a intensidade e/ou duração pretendida. "Vais atingir o teu limite", afirma. De acordo com Maciel, é frequente isto acontecer após, aproximadamente, duas horas de exercício de resistência sem repor os níveis.