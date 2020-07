Como pode o treino consistente melhorar o teu desempenho

"Utilizar muito ou pouco peso, treinar ou não até à exaustão, para desenvolver a força, estas questões podem não ser tão importantes como pensávamos", afirma Mandy Hagstrom, doutorada, autora principal do estudo e professora da Faculdade de Medicina da UNSW. No seu estudo, as mulheres que fizeram dois a quatro treinos por semana verificaram um aumento médio de 3,3 por cento na massa magra, um aumento de 25 por cento na força da parte superior do corpo e um aumento de 27 por cento na força da parte inferior do corpo durante um período médio de 15 semanas, independentemente do tipo de treino. Porquê? Treinar regularmente, independentemente do tipo de treino num determinado dia, resulta normalmente num volume mais global, explica, que é essencial para criar mudanças duradouras. (Não há razão para pensar que a consistência também não beneficiaria os homens, observa Hagstrom.)



O é que tudo isto significa para ti? É simples. Se pensar no tipo de exercício que vais fazer, durante quanto tempo e com que equipamento te perturba ou stressa, é mais provável que desistas, diz Hagstrom. O mesmo acontece se sofreres uma falta de motivação repentina, tiveres uma agenda excessivamente preenchida, pouca energia ou se estiver mau tempo. Para de pensar nos detalhes e concentra-te apenas em fazer algo, uma e outra vez, e tudo isso perderá importância.