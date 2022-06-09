Três mudanças mentais para superar a estagnação no treino

"Se estiveres a tentar alcançar os teus 5 km mais rápidos ou o topo de uma tabela de classificações, concentrares-te em como o teu corpo se está a sentir pode ajudar-te a obter um melhor desempenho", afirma Waite. "Muitas vezes, os atletas acreditam erradamente que estão a ter dificuldades em respirar e entram num estado de pânico", explica Waite. No entanto, se dessem um passo mental atrás e pensassem em como todo o corpo está a funcionar e a sentir-se bem, perceberiam que não estão realmente com falta de oxigénio e talvez continuassem a persistir. "Ao sintonizares-te, normalmente apercebes-te de que estás bem e de que esses sinais de alerta de fadiga aparecem sempre mais cedo do que é preciso", refere Waite.



Por outras palavras, "muitos de nós deixam o corpo controlar a mente e não o contrário", diz Waite. "Os grandes atletas aprenderam a pensar: «Como é que me estou realmente a sentir fisiologicamente? Estou bem, por isso, vou ignorar estes sinais de alerta durante mais um quilómetro ou mais cinco»." "Começa a ouvir o som da batida do teu pé, a cadência da tua respiração, o batimento do teu coração ou a facilidade da tua passada", afirma Waite, para confirmares que estás suficientemente bem para te esforçares um pouco mais.



Da mesma forma, sintonizares-te ativamente no teu corpo à medida que dás o máximo num circuito de força pode ajudar-te a obter melhores resultados num treino, depois no próximo e por aí em diante. "Quando te focas nos músculos que estás a contrair durante um exercício (este é o chamado princípio mente-músculo), consegues treiná-los de forma mais eficaz", refere Lars L. Andersen, doutorado, professor do National Research Centre for the Working Environment em Copenhaga. Um estudo realizado por Andersen apurou que focares-te nos peitorais durante um supino pode aumentar a sua atividade, à medida que a atenção mental impulsiona a ligação neuromuscular. (Quanto maior for a atividade muscular por repetição, maior será a melhoria da força mais tarde.) Pensa no "tronco" durante uma prancha, nos "glúteos" durante um levantamento de terra, no "grande dorsal" durante um exercício de remada vertical, etc., para trabalhares mais músculo em cada repetição.



A exceção: esta técnica pode ser contraproducente se estiveres a treinar a intensidades muito elevadas (pensa numa repetição no máximo), visto que concentrares-te nos músculos sob uma tensão tão grande pode ser um desafio excessivo. Neste caso, deves experimentar a próxima técnica…