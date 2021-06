Três mudanças mentais para superar a estagnação no treino

02. Distração passiva: para os treinos que conheces bem, mas que ainda são desafiantes ou os treinos em que te estás a arrastar e precisas de um impulso.



Dar ao teu cérebro uma pequena distração, muitas vezes através da música, pode ser a fórmula para uma sessão mais agradável e eficiente. "A música certa pode não só aumentar a motivação, graças às letras e ao ritmo animados, como também fortalecer os sinais do cérebro que dizem aos teus músculos para se ativarem", afirma Marcelo Bigliassi, doutorado, professor assistente de psicofisiologia na Florida International University em Miami, que descobriu isto num estudo publicado pela sua equipa na revista "Physiology & Behavior". O motivo? A atenção direcionada para o exterior pode ajudar a proteger o cérebro dos efeitos de desempenho inconstante da fadiga.



"Quer estejas a correr, a andar de bicicleta, a levantar pesos ou a fazer um treino de HIIT, a música «certa» é aquela de que mais gostares", explica Bigliassi. Experimenta diferentes géneros para descobrires o que funciona para ti: podes pensar que és uma pessoa de hip-hop e, depois, descobres que o grunge dos anos 90 resulta melhor para ti. "Quanto mais elevada for a intensidade do teu treino, melhor será ouvir músicas que têm afirmações líricas fortes ou letras que te recordam da tua força e do domínio", acrescenta Bigliassi, "porque é mais provável que te ajudem a trazer mais energia para o teu treino e a aumentar a atividade muscular quando mais precisas".



P.S.: se estás apenas a tentar distrair-te e fazer com que o tempo passe mais depressa durante, por exemplo, uma caminhada no exterior ou um exercício numa máquina de treino cardiovascular, ouvir um audiolivro ou um podcast também pode trazer bons resultados.





03. Desassociação ativa: para as sessões de treino verdadeiramente difíceis nas quais continuas a tentar melhorar.



"Os treinos fisicamente cansativos, como correr num trilho intenso, podem esgotar rapidamente a tua energia mental, fazendo com que abrandes ou pares completamente", afirma Waite. É por isso que, por vezes, precisas de uma distração legítima e total para te desassociares do esforço intenso.



De facto, noutro estudo de Andersen, este descobriu que as distrações mentais (neste caso, uma tarefa matemática) podiam evitar a fadiga durante um exercício de resistência do tronco realizado por pacientes com dores de costas. Este é apenas um exemplo (extremamente específico) de como focar completamente o teu cérebro em algo diferente do treino desvia a atenção daquilo que o teu corpo está a fazer, para que este possa continuar a dar o máximo sem aquela pequena voz na tua cabeça que diz que não aguenta mais.



A técnica de desassociação funciona melhor nos desafios que já fizeste vezes suficientes para saberes com o que contar. Caso contrário, corres o risco de te lesionares. Ainda assim, há outro motivo: "Principalmente quando fazes a mesma rotina ou treinas no mesmo ambiente, sempre que olhas para cima, sabes exatamente em que momento o monstro da dor saltou para cima de ti da última vez", afirma Waite. "Pensas: «Estou a chegar àquela colina extremamente difícil» ou «Este terreno é bastante acidentado», ou «Esta é a zona onde o sol bate diretamente em mim»." Essa antecipação negativa pode levar a efeitos fisiológicos. "Normalmente, contrais os ombros, encurtas as respirações e a frequência cardíaca aumenta automaticamente", refere Waite. Por outras palavras, estás a desperdiçar energia antes de chegar sequer à parte "difícil".



Qual a tua próxima jogada? Da próxima vez que estiveres a tentar e não conseguires estabelecer um recorde pessoal numa área segura (e não na berma de uma estrada), pondera fazer uma chamada telefónica para um membro da família ou um amigo, durante a qual ambos ouçam e falem sobre algo realmente interessante ou complexo. Em alternativa, recorre a um jogo mental à medida que transpiras, como contar quantas pessoas vês a usar algo azul no teu percurso de corrida ou conversar com o teu parceiro de treino enquanto corres. "Desvia as atenções do desconforto", refere Waite, e, especialmente se estiveres a ter uma conversa positiva, "é mais provável que mantenhas a descontração e a mente aberta, que respires fundo e que utilizes todo o oxigénio no ar em vez de te limitares inadvertidamente."



Quanto mais não seja, é um bom motivo para ligares ao teu pai.