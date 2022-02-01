Como começar (ou recomeçar) uma rotina de bem-estar

Quando se trata de fazer mudanças, muitas vezes ouvimos uma voz na nossa cabeça a dizer-nos como nos devemos sentir e esta tende a assumir um de dois tons. "A primeira é a do sargento, o tipo duro e corpulento que grita aos recrutas nos filmes de guerra", afirma Wignall. "A segunda é a humilhadora", explica a Sasha Heinz, doutorada, psicóloga de desenvolvimento e coach mental, especializada em definição de objetivos e mudança de comportamento. "Esta é a voz que diz que deves começar a ficar em forma ou a comer melhor porque, caso contrário, serás inaceitável ou inútil."



Ambas são destrutivas. "Quando és muito exigente contigo, crias um excesso de emoções negativas, o que apenas gera mais fricção entre ti e o teu objetivo", diz Wignall. "Remove esse fardo e verás como é incrível a energia que podes ter para te moveres em direção ao que queres."



Experimenta dizer em voz alta o objetivo de bem-estar que pretendes atingir. Agora, repara como a voz na tua cabeça reage imediatamente. Diz-te: "Sim, tu consegues" ou grita e dá ordens, como o sargento, ou faz-te sentir mal contigo, como o humilhador?



Se a resposta for uma das últimas, reestrutura o teu discurso interior para ser gentil, encorajador ou mesmo neutro. Pode ser tão simples como substituir palavras como "tens de", "precisas de" e "devias" por verbos mais positivos como "podes", "queres" e "vais". "Em seguida", comenta Wignall, "repara no que acontece depois. Quando, inevitavelmente, acabas por te sair bem, ou mesmo muito bem, o teu cérebro regista que não há qualquer benefício em deitares-te abaixo", afirma.