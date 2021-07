Dicas para tornar os vegetais de folha verde saborosos, segundo os especialistas

A nova ciência sobre salada

Se falarmos em "comida para os músculos", provavelmente pensas em "proteína", certo? Resposta inteligente. Contudo, tem isto em conta: o facto de comeres ou não vegetais de folha pode fazer diferença na tua força muscular, independentemente da quantidade de proteína que consomes, de acordo com um estudo recente publicado no The Journal of Nutrition.



Como, exatamente? As verduras como a couve, a rúcula, o espinafre, o repolho, a acelga suíça, a alface e as folhas da beterraba contêm compostos chamados nitratos. "O teu corpo converte-os em óxido nítrico, que ajuda a melhorar a forma como os teus vasos sanguíneos funcionam", refere Ryan Andrews, nutricionista registado e nutricionista principal e consultor da Precision Nutrition. Mais concretamente, pode melhorar a circulação, permitir uma melhor distribuição de nutrientes e oxigénio, bem como melhorar a remoção de produtos nocivos. "Devido a esta função vascular impressionante, comer legumes pode melhorar a tua força e a tua recuperação, mesmo que não sejas um atleta de topo", indica o autor de estudos Marc Sim, doutorado, investigador de pós-doutoramento na Escola de Ciências Médicas e de Saúde da Universidade Edith Cowan.



Comer frequentemente estes vegetais também pode tornar os teus intestinos mais saudáveis. O sistema gastrointestinal (também conhecido por intestinos) é composto por milhões de micróbios bacterianos, bons e maus. "Estes podem influenciar o teu peso, o açúcar no sangue, a saúde do cérebro e muito mais", defende Shiv Desai, médico, gastroenterologista do Austin Gastroenterology. As folhas verdes contêm um açúcar chamado sulfoquinovose que pode promover o crescimento de micróbios bons, ajudando a colocar as probabilidades bacterianas a teu favor, concluiu um estudo publicado no The ISME Journal.



"Obviamente, todos estes benefícios não significam nada se não te aproximares da tua porção de cinco vegetais por dia, a quantidade normalmente recomendada, que é o que acontece com a maioria das pessoas", comenta Andrews. (Embora Sim observe que, se uma das tuas porções diárias de vegetais for na forma de algo verde e com folhas, podes, pelo menos, obter o benefício do nitrato.) Para tua informação, uma porção corresponde a cerca de duas chávenas de legumes crus (uma chávena, quando cozinhados). "Para obteres benefícios adicionais, ultrapassa as cinco porções, mas não passes das dez em dias seguidos para poupares o teu corpo de ter de processar toda essa fibra", recomenda Andrews.