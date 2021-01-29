Como realizar aquecimentos antes de um treino

O risco dos atalhos

Nós percebemos, a ideia de adicionar alguns minutos ao teu treino, quando já é suficientemente difícil arranjar tempo para fazer o treino propriamente dito, é digna de fazer revirar os olhos. Mas é melhor do que perder vapor ou batalhar contra músculos tensos ou com cãibras, o que pode levar à tensão muscular, distensões ou dores fortes. "Tudo isto pode acontecer se ignorares o aquecimento", afirma Michele Olson, doutorada, professora clínica sénior da ciência do desporto na faculdade de Huntingdon em Montgomery, Alabama, e especialista certificada em força e condicionamento.



Isso porque "todos os teus tecidos e órgãos, incluindo os teus músculos e coração, precisam de mais sangue oxigenado e com muitos nutrientes a circular a níveis crescentes para que funcionem de forma adequada durante um treino", explica. "Aumentar o oxigénio através de um aquecimento também pode ajudar a evitar que sintas vertigens e que o teu coração salte batimentos", acrescenta. "Este último não é necessariamente anormal", refere Olson, "mas também não é ótimo para o teu coração a longo prazo."



Igualmente pouco divertido: "Treinar com os músculos mais tensos pode atrapalhar o alinhamento, resultando num controlo motor diminuído dos teus músculos principais", explica David Reavy, especialista em terapia de desempenho e fundador da React Physical Therapy em Chicago. "Por exemplo, aqueles que se sentam numa secretária durante todo o dia tendem a ter flexores da anca mais tensos", afirma, "o que pode fazer com que a sua pélvis sobressaia ligeiramente para a frente (designada inclinação anterior)." Isto desativa os abdominais e os glúteos durante as corridas e levantamentos de peso, tornando esse trabalho árduo menos eficaz.