Como realizar aquecimentos antes de um treino

Uma fórmula a seguir



Este é o motivo pelo qual deves aquecer. Agora o como. Olson recomenda dedicar 10 a 15 minutos ao teu aquecimento, embora observe que quanto mais intenso ou extenso for o treino, mais longo e completo deve ser o aquecimento. Holder concorda, mas avisa para não o fazeres em excesso, tendo em conta que uma pré-sessão demasiado longa ou dura pode ter um efeito negativo. Caso em análise: um estudo publicado no "Journal of Applied Physiology" concluiu que os ciclistas que participaram num aquecimento intenso de 20 minutos tiveram mais fadiga muscular e menos força no pedal durante o treino do que aqueles cujo aquecimento tinha sido mais suave e mais curto.



Holder sugere que mantenhas o aquecimento a um nível de 4 ou 5 numa escala de esforço de 1 a 10, para que não esgotes a energia antes do evento principal. Se tiveres pouco tempo, Olson aconselha a redução da intensidade do teu treino no início, uma vez que esses minutos iniciais podem, normalmente, funcionar como um período de preparação.



Para além dessas diretrizes, o enquadramento abaixo é uma excelente estrutura de aquecimento para qualquer treino. "No final, já deves estar a transpirar", afirma Olson, "um indicador chave de que estás pronto para entrar em ação".