Guia para as desculpas dos corredores e como vencê-las

"Sempre que mencionas dor, é provável que tenhas uma lesão", explica Bennett. "Portanto, a resposta a curto prazo é, sim, se calhar não devias estar a correr por enquanto. Mas não te deves sentir mal por isso. Encara as coisas desta forma: tornaste-te tão bom corredor que precisas de te tornar num atleta versátil para continuar a correr. Parabéns! Tens de ver por que motivos as lesões estão a acontecer. Estás a fortalecer os flexores das ancas? Estás a fortalecer a zona abdominal e os músculos que estabilizam os joelhos, como os quadríceps? Nunca exige demasiado, talvez fazer uma prancha, uns lunges invertidos, e pode fazer uma grande diferença para te manter saudável."



Supera qualquer um destes obstáculos e poderás perceber que persistir, mesmo quando não queres, faz parte da beleza de correr.



"Às vezes, correr vai ser péssimo", diz Bennett. "Talvez estejas a sentir stress porque discutiste com a tua mãe. Talvez tenhas dormido mal. Mas se terminares a corrida, mesmo que seja só até ao final do quarteirão, terás o direito de dizer: 'Eu fiz isso. Eu corri isso tudo. Aprendi algo sobre mim próprio'. A possibilidade de sentir isso novamente é o que te faz voltar. Por vezes, precisas dessa esperança quando te deitas à noite. É uma vitória que a corrida te oferece."



Por isso, da próxima vez que estiveres a ponderar ir correr, imagina o treinador Bennett num ou em ambos os teus ombros e deixa essa desculpa para trás.