Até que ponto é que ter uma mentalidade positiva pode ajudar

"As vias neurais que criam um pensamento positivo ou negativo desenvolvem-se quando somos jovens", explica Loretta Breuning, doutorada, fundadora do Inner Mammal Institute e autora de "The Science of Positivity". Breuning explica que as nossas experiências anteriores, principalmente durante a infância, moldam as nossas expetativas de que as coisas corram bem ou mal e isso é fundamental para a nossa motivação mais tarde na vida.



"Quando temos expetativas positivas, é mais provável que dediquemos energia ao que estamos a tentar alcançar. Se tivermos expetativas negativas, provavelmente não o iremos fazer, porque o nosso cérebro não foi programado para ir atrás de algo que não nos vai garantir qualquer recompensa", afirma. "Com expetativas negativas, não sabemos para onde ir nem o que devemos fazer, portanto, muitas vezes não damos qualquer passo."



Esta mentalidade do "copo meio vazio" não só desencadeia a libertação de cortisol, uma hormona do stress que envia um alerta de "ameaça" ao cérebro, como se torna permanente, explica Breuning. "Nós reforçamos essa via neural negativa. É como a nossa língua materna: é algo tão natural que nem sabemos como surge."



Quando te sentes numa prisão de pensamentos obscuros, dizeres a ti mesmo para simplesmente pensares positivo pode parecer inútil. Na verdade, pode mesmo sê-lo. "Limitarmo-nos a pensar não é, de facto, assim tão útil", afirma Fox. Os benefícios do otimismo não resultam da forma como pensamos, mas daquilo que fazemos. "Se fizeres muitas coisas positivas, isso irá promover o teu bom humor, bem como uma mentalidade positiva", comenta Fox.