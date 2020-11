Zobacz, a potem to zrób

1. Zacznij od samego rana

Od razu po przebudzeniu wykonaj 5-minutową wizualizację. Wyobraź sobie wszystkie czynności potrzebne do osiągnięcia celu i zapisz je sobie. Powiedzmy, że chcesz rozwiązać ciągnący się tygodniami konflikt z członkiem rodziny. Wyobraź sobie, jak piszesz wiadomość, żeby umówić się na rozmowę telefoniczną, jak medytujesz lub koncentrujesz się, aby się do niej przygotować, jak spokojnie mówisz wszystko, co masz do powiedzenia, i jak na końcu kupujesz kartkę, którą wyślesz po rozmowie. Następnie zrób dokładnie to, co zwizualizowało się w Twojej głowie. „Dzięki temu budujesz pewność siebie, a jeśli praktykujesz to regularnie, Twój mózg otrzymuje wiadomość, że zasługujesz na sukces, ponieważ działasz zgodnie z planem” – tłumaczy Michael Ceely, dyplomowany psychoterapeuta i trener ds. mentalności i sportu w Berkeley w Kalifornii. „Zaczynając dzień w ten sposób, dajesz swojemu umysłowi czas na przyswojenie wizualnego planu przed jego wykonaniem w rzeczywistości” – dodaje Ceely.



To również dobre wprowadzenia do bardziej wymagających wizualizacji (np. rozkręcenia własnego interesu), które na samym początku mogą wydawać się straszne lub nierealistyczne. „Naucz się przewijać swoje obrazy i powoli zaczynać od nowa, jeśli nie dały oczekiwanego efektu” – mówi Fifer. „W końcu dzięki praktyce zyskasz więcej kontroli i nauczysz się manewrować obrazami tak, aby dokładnie pokrywały się z tym, co chcesz przeżyć” – dodaje.



2. Zwracaj uwagę na detale

Według Chu, gdy wyobrażasz sobie każdy detal, każdy scenariusz i każdą emocję, które wiążą się z osiągnięciem celu, ćwiczysz odnoszenie sukcesu poprzez określone czynności, zamiast po prostu myśleć o tym, że Ci się uda. „Aby robić to dobrze, weź pod uwagę jak najwięcej z pięciu zmysłów i zastanów się, jak wiążą się z Twoim celem” – mówi Anna Hennings, konsultantka ds. mentalności i sportu z Austin.



Jeśli chcesz zdobyć szczyt jakiejś góry, wyobraź sobie, jak dotykasz skał, po których się wspinasz, zapach świeżego powietrza, widok na dolinę poniżej, dźwięk wiatru i smak lunchu, który zjesz na górze. Jeśli celem jest zdobycie pracy w wymarzonej firmie, wyobraź sobie ubrania, które założysz na rozmowę kwalifikacyjną, kawę, którą wypijesz wcześniej, muzykę, którą puścisz, aby się odstresować. „Jeśli zadbasz o wszystkie detale, obraz będzie wydawał się jeszcze bardziej realny” – mówi Chu.



3. Przypomnij sobie największe osiągnięcia

„Ponowne odtwarzanie w głowie szczęśliwych wydarzeń pomoże Ci zidentyfikować swoje mocne strony i określić kroki, które były konieczne do odniesienia sukcesu. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jak wykonać je ponownie” – mówi Hennings. Dodasz też sobie energii i pewności siebie z poprzednich sukcesów – przydadzą Ci się, zwłaszcza gdy najdą Cię wątpliwości.



Nie masz pod ręką chwili sukcesu, która przypomina cel, który chcesz zrealizować obecnie? Żaden problem. Cofnij się do czasu pełnego całkowitego spokoju, ogromnej ekscytacji lub wyjątkowej siły i wykorzystaj ten moment, „aby wpłynąć na Twoje aktualne emocje i fizjologię” – radzi Hennings. Jeśli na przykład zależy Ci, aby zabłysnąć podczas prezentacji online, a nie masz na koncie żadnego wystąpienia przed większą grupą, przypomnij sobie chwilę, gdy udało Ci się zapanować nad nerwami, na przykład podczas pierwszej randki. „Możesz też wykorzystać moment z życia innych osób” – mówi Hennings. Obserwuj, jak inni radzą sobie z wyzwaniami, zwracaj uwagę na to, co szczególnie im się udało, a następnie wizualizuj sobie, jak robisz to samo na podstawie ich doświadczeń.



4. Wyobraź sobie to, czego nie chcesz

Jeśli kiedykolwiek zdarzy Ci się stracić motywację do realizacji celu, wypróbuj sztuczkę zwaną negatywną wizualizacją. „Wyobraź sobie rzeczywistość, w ramach której nie udaje Ci się osiągnąć celu” – mówi dr Laurie Santos, profesorka psychologii i kierowniczka Silliman College na Uniwersytecie Yale. Wyobraź sobie, jak cierpisz z powodu kontuzji, która uniemożliwia Ci podróżowanie, lub tracisz pamięć i nie jesteś w stanie dalej pisać powieści. „Wystarczy taka mała zmiana perspektywy, a zaczynasz bardziej doceniać to, co masz” – twierdzi Santos.



To proste: wszyscy czasami osiadamy na laurach i zaczynamy się nudzić, gdy przyzwyczajamy się do tego, co znamy – nawet jeśli jest to coś, co uwielbiamy. „Negatywna wizualizacja pomaga nam się z tego otrząsnąć” – mówi Santos. Gdy następnym razem będziesz mieć trudności z ruszeniem się na trening lub rozpoczęciem pisania, wyobraź sobie, że nie jesteś w stanie tego robić, a zobaczysz, że ekscytacja związana z tymi czynnościami szybko wróci.



„Pamiętaj, że wizualizacja może Ci pomóc przekroczyć metę maratonu, ale nie zastąpi treningu wytrzymałościowego, bez którego przebiegnięcie jakiegokolwiek większego dystansu jest niemożliwe” – tłumaczy Chu. To samo dotyczy nauki gry na pianinie lub ograniczania zużycia plastiku: nadal musisz się starać. Twoim celem jest przecież osiągnięcie tego, na co patrzysz, aby móc patrzeć na to, co udało Ci się osiągnąć.