Jak pokonać blokady mentalne

Strach, który paraliżuje Cię przed zjazdem na nartach za bardziej doświadczonym znajomym. Przeświadczenie, że za nic w świecie nie uda Ci się wygłosić prezentacji, mimo że masz ją świetnie opanowaną. Milczenie podczas calla z nowym zespołem, ponieważ brak Ci wiary, że to miejsce dla Ciebie.

Strach, brak pewności siebie czy poczucie bycia w niewłaściwym miejscu mogą powstrzymać Twój rozwój. „Często te mentalne blokady są efektem wpływu hormonów, takich jak adrenalina czy kortyzol, które zalewają ciało w groźnych lub stresujących sytuacjach” – wyjaśnia dra Regine Muradian, dyplomowana psycholożka kliniczna zajmująca się lękiem przed występowaniem. Hormony te mogą uruchomić w ciele reakcję „uciekaj lub walcz”. Jej efektem są liczne objawy fizyczne, wysokie tętno, ucisk w klatce piersiowej czy pocące się dłonie, a także poczucie, że nie jesteś w stanie się ruszyć – dławi Cię presja i tracisz grunt pod nogami. Jednak według badań nie jest to coś, z czym sobie nie poradzisz.

Możesz myśleć, że tylko Ty masz problemy w takich momentach, ale to nieprawda. „Nieradzenie sobie z presją to sprawa powszechniejsza, niż myśli wiele osób. Nawet profesjonaliści i profesjonalistki się z tym mierzą” – mówi Greg Chertok, dyplomowany konsultant ds. mentalności i sportu, który współpracuje ze sportowcami i sportowczyniami biorącymi udział w takich wydarzeniach jak Super Bowl czy Puchar Stanleya, a nawet w najważniejszych zawodach świata. (Pomyśl tylko, ile świetnych zespołów przegrało mecz jednym punktem czy golem).

Lepsze od znajdowania się w takim towarzystwie są te proste techniki, które pomogą Ci oczyścić umysł i zdecydowanie stawić czoła wyzwaniu. Oto trzy powszechne mentalne blokady, które mogą sprawić, że poczujesz dławiącą presję – oraz sposoby ekspertów i ekspertek na uwolnienie się od nich.