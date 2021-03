Jak pokonać blokady mentalne

2. Nagła utrata pewności siebie



Objawy: mimo ćwiczeń, przygotowań i prób po prostu nie jesteś w stanie wystąpić.



Przyczyny: „najlepsi sportowcy i ludzie odnoszący największe sukcesy często wizualizują sobie efekty swoich działań, gdy przygotowują się do ważnego wydarzenia” – mówi Muradian. „Łatwo można jednak doprowadzić do tego, że myśli się o czymś za dużo i stara się kontrolować każdy najmniejszy detal” – dodaje.



Gdy opanujesz już daną czynność w takim stopniu, że wykonujesz ją automatycznie, przesadne skupianie się na niej może przynieść więcej szkód niż korzyści. „Gdy zaczynasz mieć obsesję na punkcie kontroli ruchu nadgarstka przy rzucie osobistym czy wymachu kija, automatyzmy w Twoim mózgu się rozpadają, a sama czynność wydaje się obca i niemożliwa do wykonania” – mówi Chertok.



Rozwiązanie: „po pierwsze, przypomnij sobie, że masz umiejętności, które wystarczą do odniesienia sukcesu” – mówi Muradian. Aby zwiększyć swoją pewność siebie, pomyśl o ostatniej sytuacji, gdy udało Ci się stawić czoła wyzwaniu. Następnie skieruj uwagę na coś innego, a nie na czynność, którą tak starasz się kontrolować. „Skoncentruj się na zewnętrznych czynnikach, takich jak cele, przeciwnicy czy piłka, zamiast na samym procesie myślenia, który bywa paraliżujący” – mówi Chertok. Może być to coś tak prostego jak skupianie uwagi na pozostałych członkach zespołu zamiast na podaniu lub wyobrażanie sobie rozmowy z określoną osobą z publiczności zamiast myślenia o każdym tekście przemówienia.





3. Syndrom oszusta



Objawy: poczucie, że jesteś tu, gdzie jesteś – w finale, ostatnim etapie rekrutacji czy na (wirtualnej) ceremonii rozdania nagród – dzięki szczęściu, a nie umiejętnościom czy talentowi.



Przyczyny: czasami syndrom oszusta sprowadza się do niskiego poczucia własnej wartości. „Często przydarza się to osobom, które nie wierzą we własne możliwości lub są przekonane, że nic, co zrobią, nie będzie wystarczająco dobre” – mówi Muradian. Syndrom może pojawić się też, gdy zbytnio przejmujemy się tym, co pomyślą o nas inne osoby. „W takim przypadku często bardziej zależy nam na tym, aby nie wypaść źle, niż aby wygrać” – tłumaczy Chertok – „więc gdy już uda się wygrać, nie czujemy się z tym komfortowo”.



Rozwiązanie: gdy zauważasz, że Twoim umysłem zaczyna rządzić przekonanie, że jesteś oszustem, walcz z tym. „Ważne, aby zagłuszać te negatywne myśli, ponieważ tak naprawdę to one są oszustem” – wyjaśnia Muradian. „Skuteczny sposób na blokowanie negatywności to pomyślenie o najlepszych komplemencie, jaki otrzymało się w związku ze swoimi umiejętnościami” – radzi. Ufaj w to, że ludzie, którym ufasz, potrafią właściwie ocenić Twoje zdolności.



A co najważniejsze, pamiętaj, że takie trudności są częścią bycia człowiekiem. „Prawda jest taka, że nikt nie wie, co robi” – mówi Chertok. „Pamiętając o tym, możemy ruszyć do przodu ze świadomością, że nasze doświadczenia to coś normalnego. Możemy też bardziej skupić się na zadaniach, które mamy przed sobą”.



Zapamiętaj to sobie, stoku z podwójnym czarnym diamentem.