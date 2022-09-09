Jak pokonać blokady mentalne

Pokonaj mentalną blokadę
Coaching
Tracisz zimną krew w kluczowych chwilach? Dowiedz się, jak przetrwać blokadę psychiczną i wyjść z niej z większą siłą.
- Nawet profesjonalni sportowcy i profesjonalne sportowczynie miewają momenty, gdy załamują się i tracą pewność siebie – wszystko przez hormony stresu.
- Zrozumienie, co stoi za Twoją mentalną blokadą, może pomóc Ci ją pokonać – dzięki temu nie będziesz też martwić się, że Twoje postępy wyhamowują.
- Techniki, takie jak głębokie oddychanie i uważność, mogą pomóc Ci ukoić nerwy i poradzić sobie z tymi paraliżującymi chwilami.
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Strach, który paraliżuje Cię przed zjazdem na nartach za bardziej doświadczonym znajomym. Przeświadczenie, że za nic w świecie nie uda Ci się wygłosić prezentacji, mimo że masz ją świetnie opanowaną. Milczenie podczas calla z nowym zespołem, ponieważ brak Ci wiary, że to miejsce dla Ciebie.
Strach, brak pewności siebie czy poczucie bycia w niewłaściwym miejscu mogą powstrzymać Twój rozwój. „Często te mentalne blokady są efektem wpływu hormonów, takich jak adrenalina czy kortyzol, które zalewają ciało w groźnych lub stresujących sytuacjach” – wyjaśnia dra Regine Muradian, dyplomowana psycholożka kliniczna zajmująca się lękiem przed występowaniem. Hormony te mogą uruchomić w ciele reakcję „uciekaj lub walcz”. Jej efektem są liczne objawy fizyczne, wysokie tętno, ucisk w klatce piersiowej czy pocące się dłonie, a także poczucie, że nie jesteś w stanie się ruszyć – dławi Cię presja i tracisz grunt pod nogami. Jednak według badań nie jest to coś, z czym sobie nie poradzisz.
Możesz myśleć, że tylko Ty masz problemy w takich momentach, ale to nieprawda. „Nieradzenie sobie z presją to sprawa powszechniejsza, niż myśli wiele osób. Nawet profesjonaliści i profesjonalistki się z tym mierzą” – mówi Greg Chertok, dyplomowany konsultant ds. mentalności i sportu, który współpracuje ze sportowcami i sportowczyniami biorącymi udział w takich wydarzeniach jak Super Bowl czy Puchar Stanleya, a nawet w najważniejszych zawodach świata. (Pomyśl tylko, ile świetnych zespołów przegrało mecz jednym punktem czy golem).
Lepsze od znajdowania się w takim towarzystwie są te proste techniki, które pomogą Ci oczyścić umysł i zdecydowanie stawić czoła wyzwaniu. Oto trzy powszechne mentalne blokady, które mogą sprawić, że poczujesz dławiącą presję – oraz sposoby ekspertów i ekspertek na uwolnienie się od nich.
1. Strach
Objawy: ogromne poczucie niepokoju związane z potencjalną krzywdą, fizyczną lub emocjonalną, a także drgawki, pocenie się, ściśnięte gardło czy mrowienie.
Przyczyny: „strach może pojawić się, gdy Twój umysł przestaje koncentrować się na tu i teraz” – wyjaśnia Chertok. „Możesz zacząć wtedy myśleć o porażkach z przeszłości, np. niecelnym uderzeniu w kluczowym momencie czy złej odpowiedzi na rozmowie kwalifikacyjnej” – dodaje. Nagłe przypomnienie sobie o tej chwili uniemożliwia Ci zachowanie optymizmu.
Przesadne koncentrowanie się na nieznanym również może skutkować poczuciem strachu. Łatwo zacząć obawiać się tego, co może się stać w przypadku niepowodzenia.
Rozwiązanie: zacznij od głębokich oddechów. Błyskawicznie obniżysz w ten sposób poziom stresu i wzmocnisz poczucie emocjonalnej kontroli i oraz poprawisz swoje samopoczucie – tak wynika z badań. Muradian poleca wykonanie powolnego wdechu, licząc do pięciu, wstrzymanie oddechu na krótką chwilę i powolne wypuszczenie powietrza, również licząc do pięciu. Cykl należy powtórzyć przynajmniej trzy razy. „Przy każdym wydechu mów sobie, że pozbywasz się wszystkich negatywnych myśli” – radzi.
„Będzie Ci trudno całkowicie pozbyć się strachu podczas wspinania się po stromym zboczu, możesz jednak nie pozwolić, aby ta spirala strachu przejęła nad Tobą kontrolę” – mówi Chertok. Sam poleca skupienie się na pozytywnych elementach i bagatelizowanie negatywnych. Możesz myśleć na przykład o wszystkich szczytach, na które udało Ci się wspiąć, zamiast wspominać nieudane podejścia. Ostania rada: zabaw się ze strachem. Gdy zaczniesz słyszeć irracjonalny głos w głowie: „Co jeśli złamię nogę?!”, wyobraź sobie, że słowa te wypowiadane są głosem postaci z kreskówki, Królika Bugsa czy Kaczora Duffy’ego. „Taki sposób prezentowania myśli stawia je w mniej poważnej perspektywie” – wyjaśnia Chertok.
2. Nagła utrata pewności siebie
Objawy: mimo ćwiczeń, przygotowań i prób po prostu nie jesteś w stanie wystąpić.
Przyczyny: „najlepsi sportowcy i najlepsze sportowczynie oraz ludzie odnoszący największe sukcesy często wizualizują sobie efekty swoich działań, gdy przygotowują się do ważnego wydarzenia” – mówi Muradian. „Łatwo można jednak doprowadzić do tego, że myśli się o czymś za dużo i stara się kontrolować każdy najmniejszy detal” – dodaje.
Gdy opanujesz już daną czynność w takim stopniu, że wykonujesz ją automatycznie, przesadne skupianie się na niej może przynieść więcej szkód niż korzyści. „Gdy zaczynasz mieć obsesję na punkcie kontroli ruchu nadgarstka przy rzucie osobistym czy wymachu kija, automatyzmy w Twoim mózgu się rozpadają, a sama czynność wydaje się obca i niemożliwa do wykonania” – mówi Chertok.
Rozwiązanie: „po pierwsze, przypomnij sobie, że masz umiejętności, które wystarczą do odniesienia sukcesu” – mówi Muradian. Aby zwiększyć swoją pewność siebie, pomyśl o ostatniej sytuacji, gdy udało Ci się stawić czoła wyzwaniu. Następnie skieruj uwagę na coś innego, a nie na czynność, którą tak starasz się kontrolować. „Skoncentruj się na zewnętrznych czynnikach, takich jak cele, piłka czy przeciwnicy lub przeciwniczki, zamiast na samym procesie myślenia, który bywa paraliżujący” – mówi Chertok. Może być to coś tak prostego jak skupianie uwagi na osobie, do której podajesz, zamiast na stronie technicznej tego podania, lub wyobrażanie sobie rozmowy z określoną osobą z publiczności zamiast myślenia o każdym słowie przemówienia.
3. Syndrom oszusta
Objawy: poczucie, że jesteś tu, gdzie jesteś – w finale, ostatnim etapie rekrutacji czy na ceremonii rozdania nagród – dzięki szczęściu, a nie umiejętnościom, wytrwałości czy talentowi.
Przyczyny: czasami syndrom oszusta sprowadza się do niskiego poczucia własnej wartości. „Często przydarza się to osobom, które nie wierzą we własne możliwości lub są przekonane, że nic, co zrobią, nie będzie wystarczająco dobre” – mówi Muradian. Syndrom może pojawić się też, gdy zbytnio przejmujemy się tym, co pomyślą o nas inne osoby. „W takim przypadku często bardziej zależy nam na tym, aby nie wypaść źle, niż aby wygrać” – tłumaczy Chertok – „więc gdy już uda się wygrać, nie czujemy się z tym komfortowo”.
Rozwiązanie: gdy zauważasz, że Twoim umysłem zaczyna rządzić przekonanie, że jesteś oszustem, walcz z tym. „Ważne, aby zagłuszać te negatywne myśli, ponieważ tak naprawdę to one są oszustem” – wyjaśnia Muradian. „Skuteczny sposób na blokowanie negatywności to pomyślenie o najlepszych komplementach, jakie otrzymało się w związku ze swoimi umiejętnościami” – radzi. Uwierz w to, że ludzie, którym ufasz, potrafią właściwie ocenić Twoje zdolności.
A co najważniejsze, pamiętaj, że takie trudności są częścią bycia człowiekiem, a osoby, które zrobiły największe postępy, nauczyły się po prostu, jak je pokonywać. „Prawda jest taka, że nikt nie wie, co robi” – mówi Chertok. „Pamiętając o tym, możemy ruszyć do przodu ze świadomością, że nasze doświadczenia to coś normalnego. Możemy też bardziej skupić się na zadaniach, które mamy przed sobą”.
Do zobaczenia na czarnym stoku!
Tekst: Marygrace Taylor
Ilustracje: Kezia Gabriella
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