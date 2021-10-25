Jak radzić sobie z syndromem oszusta według trenerki Courtney Banghart

Być może nie cieszą Cię Twoje emocje, Błędnie Odbierana. Jednak jako trenerka z ponad 20-letnim doświadczeniem w radzeniu sobie z odczuciami zawodników (i swoimi własnymi) wiem, że emocje są ważne i wartościowe. Są dowodem na to, że Ci zależy.



Jesteś sportsmenką, więc będą Cię spotykać porażki. Będziesz odczuwać strach, złość i udrękę. Będą Cię też jednak czekać zwycięstwa, a razem z nimi przyjdzie radość, uczucie triumfu i szczęście. Nie dowiesz się, jak wygląda „dobro”, jeśli nie zaznasz „zła”.



Ja też byłam dla siebie surowa. W szkole średniej grałam w stanowym turnieju tenisowym. Pamiętam, jak popełniłam dwa błędy serwisowe w jednym meczu. Wrzeszczałam ku niebu i rzuciłam rakietą o kort.



Wiedziałam, że to nie najlepszy sposób na okazanie swoich emocji, ale w tamtej chwili nie mogłam się powstrzymać. Liczył się tylko ten stracony punkt. Z perspektywy czasu jestem pod wrażeniem zachowania moich rodziców, którzy byli wtedy na trybunach – że nie zwrócili mi uwagi. Rozumieli, że zachowuję się jak John McEnroe, bo mi zależy.



Tak więc nie chowaj swoich emocji.

Jednak gdy jakaś emocja ciągle bierze górę, w głowie może już nie być miejsca na dostrzeganie jasnych stron. Przyjrzyjmy się więc temu, jak znaleźć równowagę.

Prawdopodobnie dotyczy Cię coś, co nazywam „słuchaniem selektywnym”, choć to w rzeczywistości w ogóle nie jest słuchanie. Ktoś mówi: „Podoba mi się sposób, w jaki poruszasz się po boisku. Musimy tylko poprawić Twoją skuteczność w rzutach za trzy punkty”, a Ty interpretujesz to jako: „Muszę poprawić rzuty za trzy. Czyli słabo rzucam. Czyli jestem słabą zawodniczką. Czyli jestem złym człowiekiem”.

Łatwo wpaść w taką spiralę! Ten sposób myślenia dotyka również najlepszych sportowców. Jedna z moich najlepszych zawodniczek miała sobie za złe, gdy nie trafiała rzutów. Pewnego razu była wściekła po meczu, w którym zdobyła niewiele punktów, więc wzięłam ją na bok.