Jak radzić sobie z syndromem oszusta według trenerki Courtney Banghart

Statystyki nie kłamią. Jeśli zaczniesz dostrzegać swoje zdobycze, lepiej zrozumiesz to, jakim typem zawodniczki jesteś obecnie. Twoi trenerzy oceniają to obiektywnie – to ich praca. Wiedzą, na co Cię stać i pewnie będą oczekiwali od Ciebie ciągłego rozwoju.



Pewnie myślisz teraz: „No właśnie, jak mam spełnić ich oczekiwania?”. Cóż, nie jestem pewna, czy rozumiesz, na czym im zależy. Trenerzy nie oczekują, że zawodnicy zawsze będą wygrywać. Nie oczekujemy nawet, że stale będziecie grać na swoim najwyższym poziomie. Chcemy tylko, żebyście dawali z siebie wszystko.



Każdy doświadczony trener wie, że przegrywanie jest częścią tej pracy. Przyczyną Twojego strachu przed porażką może być zbyt małe doświadczenie.



Kiedyś trenowałam zawodniczkę objętą stypendium Rhodesa – łatwo więc wywnioskować, że była szalenie ambitna – którą przytłaczała obawa przed przegraną. Osiągała sukcesy we wszystkim, za co się zabrała, więc uczucie porażki było jej nieznane. Była niczym nurek spoglądający w otchłań, który nie wie, jak głęboka i zimna jest ta woda albo czy są tam jakieś piranie.



Twoja sytuacja jest nieco inna, sukces wciąż jest dla Ciebie czymś nowym. Nie jesteś przyzwyczajona do bycia na fali wznoszącej i nie wiesz, gdzie będzie jej koniec. Jednak obie sytuacje łączy strach przed nieznanym. Tej stypendystce Rhodesa powiedziałam: „Porażka to nic złego. I mówi to ktoś, kto przegrał wiele razy. A wciąż stoję! Dzięki temu jestem silniejsza”.



Myślę, że to tylko jedna z wielu rzeczy, która czyni sportowców tak dzielnymi. W końcu porażka na oczach tłumu to część ich codziennego życia! Poświęcają większość czasu na coś, co może pójść nie tak. Trzeba jednak dawać z siebie wszystko, nawet wtedy, gdy ma się świadomość, że wiele dni będzie trudnych. Tym właśnie jest odwaga.



Koleżanki z zespołu i trenerzy jadą na tym samym wózku co Ty. Prawdopodobnie często towarzyszy im podobne uczucie. Nie jesteś więc sama i nigdy nie będziesz. Pomyśl o tym następnym razem, gdy wpadniesz w tę spiralę niepewności. Być może dzięki temu nerwy miną.



Trenerka Banghart