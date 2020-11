Jak używać pięciu zmysłów, by szybciej się regenerować?

Wdychaj olejki

„Badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego pokazują, że aromatyczne zapachy mogą powodować, że wiele części mózgu ożywia się albo wyłącza” mówi Lakhan, który kierował badaniem opublikowanym w czasopiśmie „Pain Research and Treatment”. „Aromaterapia polegająca na wdychaniu esencjonalnych olejków pomaga w leczeniu stanów nerwowych, spiętych mięśni, problemów ze snem, nudności, a nawet bólu, ponieważ z tymi przypadkami powiązane są różne obszary mózgu”. (Olejki nie są lekarstwem na żadną z tych przypadłości. Jeśli dokuczają Ci one regularnie, skonsultuj się z lekarzem).



Badania dowodzą, że wąchanie konkretnych zapachów po treningu – np. olejków esencjonalnych z lawendy, eukaliptusa, cytryny czy róży – pomaga obniżyć tętno i ciśnienie, co przyspiesza regenerację. „Możesz też zmniejszyć dzięki temu napięcie mięśni prowadzące do bólu” – mówi Lakhan.



„Wyposaż się więc w dyfuzer, aby w pokoju, w którym relaksujesz się i rozciągasz (niezależnie od tego, czy jest to salon czy sypialnia), unosił się zapach olejków esencjonalnych” – radzi Lakhan. Natomiast jeśli nie wracasz do domu od razu po treningu, zadbaj o to, aby w Twojej torbie znajdował się patyczek zapachowy.