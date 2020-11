Sześć nawyków mentalnych sportowca

Flaherty skrupulatnie przestudiował mentalne nawyki i zachowania setek złotych medalistów, mistrzów świata i rekordzistów z ostatnich 15 lat. Zdobytą wiedzę wykorzystuje, by pomóc sportowcom poprawić wyniki. Ostatnio razem z dr Stephanie Cacioppo, dyrektorką Brain Dynamics Laboratory at the University of Chicago Pritzker School of Medicine i członkinią Nike Performance Council, odkryli, jak duże znaczenie w tej kwestii ma neuronauka. „To niewiarygodne, w jaki sposób wyniki badań Ryana wiążą się z nauką” – mówi dr Cacioppo.



Flaherty i dr Cacioppo wyjaśniają, że wiedza na temat tych mentalnych nawyków i zachowań przyda się nie tylko przyszłym gwiazdom sportu. Każdy może z niej skorzystać bez względu na to, czy chce szybciej biegać, lepiej grać czy prowadzić zdrowszy tryb życia.



1. Rozmawiaj ze sobą.

Nie chodzi o to, by tylko słuchać swojego wewnętrznego głosu, ale by z nim rozmawiać. Eksperci nazywają tę strategię „mową wewnętrzną” (self-talk). W trudnym momentach korzystają z niej sportowcy na całym świecie. Poprawia skupienie i zwiększa pewność siebie, a tym samym pozwala dać z siebie wszystko. Ważne, by zwracać się do siebie, jak do najlepszego przyjaciela, czyli dawać sobie wsparcie („Uda ci się!”) lub instrukcje („Weź głęboki wdech”), ale nie oceniać – żadnych wyzwisk i pretensji o niecelny strzał lub nie otrzymany awans. Kluczowe jest również, by zwracać się do siebie w drugiej lub trzeciej osobie. Zwiększy to nasz emocjonalny dystans wobec siebie, który jest nam potrzebny, by okazać sobie tę samą uprzejmość, jaką okazalibyśmy komuś bliskiemu.



2. Wizualizuj sobie sukces.

Wielu czołowych sportowców w noc przed wielkim wydarzeniem wyobraża sobie każdy moment nadchodzącego dnia – od wstania z łóżka po odbieranie złotego medalu na podium. Wizualizacja lub wyobrażenie sobie pozytywnego przebiegu i wyniku zdarzeń w najdrobniejszym szczególe przygotowuje umysł do tego, co rzeczywiście się wydarzy, oraz poprawia nasz refleks, pewność siebie i wytrzymałość. Nie chodzi o to, by wyobrażać sobie, że wszystko idzie nam jak z płatka. Myślimy nad tym, co mogłoby pójść nie tak po to, by gdy rzeczywiście pojawi się jakaś przeszkoda, mieć w zanadrzu gotowy plan działania. Tę praktykę można stosować w każdym aspekcie życia, np. gdy przygotowujesz się do rozmowy o wymarzoną pracę, startujesz w triatlonie, choć pływanie nie jest Twoją najmocniejszą stroną, lub po prostu podczas wypełniania codziennych obowiązków takich jak trening.