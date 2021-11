Eksperci z zakresu psychologii wyjaśniają, jak i dlaczego oswoić się z niepewnością

Panikowanie na myśl o przyszłości to znak, że Twój mózg pędzi przed siebie, zamiast skupić się na teraźniejszości, w której nie stało się jeszcze nic złego. Aby lepiej koncentrować się na tu i teraz Buckley często zapisuje wieczorem trzy rzeczy, które dały jej radość w ciągu dnia. „Dzięki temu podświadomie szukasz takich wydarzeń w ciągu dnia. Mogą być to naprawdę proste sprawy, takie jak obserwowanie biedronki chodzącej po oknie lub pies liżący Cię po twarzy z samego rana” – mówi. „W ten sposób rozwijasz swoją zdolność do bycia tu i teraz oraz kontrolowania swoich myśli, co może przełożyć się w końcu na umiejętność kontrolowania swoich uczuć”.

Choć nadal nie wiesz, czy zdecydować się na tę wycieczkę do Meksyku ani czy ten maraton dojdzie do skutku, masz pewność, że niezależnie od tego, co się wydarzy, poradzisz sobie z tą sytuacją.