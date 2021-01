Podcast „Trained”: znajdź swój cel z Simonem Sinekiem

Pisarz i mówca motywacyjny Simon Sinek przestrzega, że bardzo często chcemy jak najszybciej nauczyć się coś robić, a w ogóle nie zastanawiamy się nad naszym celem. Jego zdaniem zanim zaczniemy coś nowego – trening, pracę czy związek – powinniśmy znaleźć konkretny powód, dlaczego chcemy się za to zabrać. To klucz do uwolnienia naszego pełnego potencjału w każdej dziedzinie życia. W tym odcinku gospodarz podcastu Ryan Flaherty rozmawia z Simonem o tym, jak określać własne cele, radzić sobie ze stresem i zacząć postrzegać codzienne ćwiczenia jako „nieskończoną grę”.