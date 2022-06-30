Podcast „Trained”: znajdź swój cel z Simonem Sinekiem
Coaching
Jego książki i występy na konferencjach TED zainspirowały miliony osób. Teraz słynny autor wyjaśnia, jakie znaczenie mają wyniki jego badań dla sportowców.
Pisarz i mówca motywacyjny Simon Sinek przestrzega, że bardzo często chcemy jak najszybciej nauczyć się coś robić, a w ogóle nie zastanawiamy się nad naszym celem. Jego zdaniem zanim zaczniemy coś nowego – trening, pracę czy związek – powinniśmy znaleźć konkretny powód, dlaczego chcemy się za to zabrać. To klucz do uwolnienia naszego pełnego potencjału w każdej dziedzinie życia. W tym odcinku gospodarz podcastu Ryan Flaherty rozmawia z Simonem o tym, jak określać własne cele, radzić sobie ze stresem i zacząć postrzegać codzienne ćwiczenia jako „nieskończoną grę”.
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Flaherty'ego na adres trained@nike.com, a on zobaczy, co da się zrobić.