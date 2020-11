Jak doskonalić procesy

1. Poświęć się zobowiązaniu

„Aby proces stał się prawdziwym procesem, a nie tylko jedno- lub dwutygodniowym wydarzeniem, musisz zadbać o Powtarzalność jego elementów, takich jak treningi, posiłki, nauka czytania nut czy gry na instrumencie. Jeśli przeraża Cię długoterminowe zobowiązanie lub czujesz, że brak Ci motywacji, pamiętaj, że za każdym razem, gdy udaje Ci się wykonać dane zadane, zrobienie kolejnego kroku staje się nieco łatwiejsze, ponieważ wykształcasz w sobie Systematyczność” – tłumaczy dr Cacioppo.



2. Zoptymalizuj swoją strategię

Proces nie polega na robieniu wszystkiego (bądźmy szczerzy, nikt nie jest do tego zdolny). „Ludzie odnoszący sukcesy skupiają się na tym, co chcą osiągnąć, i robią dokładnie to, czego dany cel wymaga” – mówi dr Cacioppo. Właśnie z tego powodu wielu topowych sportowców dzieli swoje treningi na różne bloki, podczas których Koncentrują się na poszczególnych elementach, takich jak siła, szybkość czy wytrzymałość, tak aby żaden nie kolidował z pozostałymi (a także dlatego, że Tolerują fakt, że mają tylko tyle czasu i tyle energii).



Zamiast silić się na wielozadaniowość w celu szybszego dotarcia do mety, stwórz Plan, w którym określisz, kiedy i gdzie wykonasz daną aktywność – nazywa się to zamiarem wdrożenia. Badania pokazują, że w taki sposób łatwiej jest osiągnąć jeden cel, natomiast w przypadku wielu strategia ta nie jest już tak przydatna.



3. Pozwól sobie na moment luzu

„Gdy już opracujesz proces dostosowany do siebie, zaczniesz wykonywać niektóre z jego elementów podświadomie” – tłumaczy dr Cacioppo. Nie ma w tym nic złego: oznacza to, że wykształcasz w sobie zdrowe nawyki i dajesz swojemu ambitnemu umysłowi czas na potrzebny odpoczynek.



Jak to się mówi… po prostu zaufaj procesowi.