Jak doskonalić procesy

Przejmij kontrolę
Coaching
A więc nie jesteś tam, gdzie chcesz być. Dzięki strategicznemu podejściu możesz zacząć cieszyć się samą drogą, zamiast myśleć tylko o tym, że chcesz już być na miejscu.
- Stworzenie procesu i regularne odhaczanie kolejnych elementów ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego rozwoju.
- Podzielenie procesu na pięć prostych kwestii pomoże Ci w realizacji celu.
- Jeśli potrzebujesz pomocy na starcie, skorzystaj z programów treningowych z aplikacji NTC.
Oto co musisz wiedzieć…
Chwila prawdy: ciężka praca nie wystarczy do osiągnięcia celu.
„Potrzebujesz również strategicznego nastawienia” – mówi dra Patricia Chen, profesorka na wydziale psychologii Narodowego Uniwersytetu Singapuru, która była ostatnio zaangażowana w trzy badania dotyczące tej kwestii. Kwestii, która w przypadku zahamowania postępów tak naprawdę sprowadza się do zrobienia kroku wstecz oraz zadania sobie jednego ważnego pytania: czy istnieje lepsza droga do celu?
„Osoby odnoszące sukces wykorzystują ten proces myślowy podczas wszystkich, cóż, procesów, w które są zaangażowane. Odnosi się to do każdej czynności, którą wykonują intencjonalnie każdego dnia, aby rozwijać się i przybliżać się do osiągnięcia swoich celów” – mówi dra Stephanie Cacioppo, neuronaukowczyni i dyrektorka Brain Dynamics Laboratory na University of Chicago Pritzker School of Medicine.
Proces ma holistyczną i kompleksową strukturę. Nie chodzi o same treningi. Ważne jest również to, w jaki sposób się do nich przygotowujesz, jak śpisz, co jesz, czy poświęcasz czas na rozgrzewkę, jak szczegółowo je analizujesz i w jaki sposób dbasz o regenerację – dzięki temu rozwijasz się każdego dnia. Chodzi też o regularne pytanie siebie, czy możesz coś dodać, zmienić lub usunąć, aby robić jeszcze większe postępy.
„Opracowując proces, możesz znaleźć w sobie wewnętrzną motywację do nieustannej nauki i ewolucji oraz pewność siebie” – tłumaczy dra Cacioppo. „Twój wysiłek staje się dzięki temu czymś trwałym i naprawdę przyjemnym, ponieważ w pełni angażujesz się w realizację celu i stopniowe postępy” – dodaje. Oto jak to zrobić.
Po pierwsze, popracuj nad procesem
Aby opracować swój proces i zwiększyć swoją pewność siebie, możesz skorzystać ze sposobu dr. Cacioppo, w którym najważniejszych jest pięć kwestii:
- Systematyczność – dra Cacioppo definiuje ją jako robienie czegoś na takim samym poziomie jak poprzedniego dnia, a czasami – wyższym.
- Powtarzalność – chodzi o wykonywanie rutynowych czynności i innych działań (np. ćwiczenia na siłę lub tworzenie listy rzeczy do zrobienia uszeregowanych w kolejności od najważniejszej) tak, aby stały się automatyzmami.
- Planowanie – chodzi o rozplanowanie takich czynności jak np. harmonogram biegów na cały tydzień, które przybliżają Cię do celu. „Ten etap jest niezwykle ważny i motywujący, ponieważ przypomina Ci, że to Ty ustalasz, gdzie kierujesz swoją energię” – mówi Cacioppo.
- Koncentracja – dra Cacioppo definiuje ją jako poświęcanie się w 100% temu, co się robi, niezależnie od tego, czy jeździsz na rowerze podczas wirtualnych zajęć czy rozciągasz się po ich zakończeniu.
- Tolerancja – wobec siebie i innych (np. zestresowanych współlokatorów), a także wobec porażek i sukcesów. Realizowanie celu nie jest łatwe, dlatego „zdolność sportowca do tolerowania fizycznego i emocjonalnego bólu ma kluczowe znaczenie dla całego procesu” – twierdzi dra Cacioppo.
A następnie wprowadź je w życie
Teraz gdy wiesz już, jak wygląda cały proces, czas wprowadzić go w życie.
1. Poświęć się zobowiązaniu
„Aby proces stał się prawdziwym procesem, a nie tylko jedno- lub dwutygodniowym wydarzeniem, musisz zadbać o Powtarzalność jego elementów, takich jak treningi, posiłki, nauka czytania nut czy gry na instrumencie. Jeśli przeraża Cię długoterminowe zobowiązanie lub czujesz, że brak Ci motywacji, pamiętaj, że za każdym razem, gdy udaje Ci się wykonać dane zadane, zrobienie kolejnego kroku staje się nieco łatwiejsze, ponieważ wykształcasz w sobie Systematyczność” – tłumaczy dra Cacioppo.
2. Zoptymalizuj swoją strategię
Proces nie polega na robieniu wszystkiego (bądźmy szczerzy, nikt nie jest do tego zdolny). „Ludzie odnoszący sukcesy skupiają się na tym, co chcą osiągnąć, i robią dokładnie to, czego dany cel wymaga” – mówi dra Cacioppo. Właśnie z tego powodu wielu topowych sportowców dzieli swoje treningi na różne bloki, podczas których Koncentrują się na poszczególnych elementach, takich jak siła, szybkość czy wytrzymałość, tak aby żaden nie kolidował z pozostałymi (a także dlatego, że Tolerują fakt, że mają tylko tyle czasu i tyle energii).
Zamiast silić się na wielozadaniowość w celu szybszego dotarcia do mety, stwórz Plan, w którym określisz, kiedy i gdzie wykonasz daną aktywność – nazywa się to zamiarem wdrożenia. Badania pokazują, że w taki sposób łatwiej jest osiągnąć jeden cel, natomiast w przypadku wielu strategia ta nie jest już tak przydatna.
3. Pozwól sobie na moment luzu
„Gdy już opracujesz proces dostosowany do siebie, zaczniesz wykonywać niektóre z jego elementów podświadomie” – tłumaczy dra Cacioppo. Nie ma w tym nic złego: oznacza to, że wykształcasz w sobie zdrowe nawyki i dajesz swojemu ambitnemu umysłowi czas na potrzebny odpoczynek.
Może się to wydać się nieco przytłaczające, ale wszystko sprowadza się do tego, aby działać stopniowo, dzień za dniem, a nawet godzina za godziną. Po prostu ufaj sobie… oraz procesowi.
Tekst: Jamie Millar
Ilustracje: Leonardo Santamaria
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