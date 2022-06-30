Jak doskonalić procesy

Chwila prawdy: ciężka praca nie wystarczy do osiągnięcia celu.



„Potrzebujesz również strategicznego nastawienia” – mówi dra Patricia Chen, profesorka na wydziale psychologii Narodowego Uniwersytetu Singapuru, która była ostatnio zaangażowana w trzy badania dotyczące tej kwestii. Kwestii, która w przypadku zahamowania postępów tak naprawdę sprowadza się do zrobienia kroku wstecz oraz zadania sobie jednego ważnego pytania: czy istnieje lepsza droga do celu?



„Osoby odnoszące sukces wykorzystują ten proces myślowy podczas wszystkich, cóż, procesów, w które są zaangażowane. Odnosi się to do każdej czynności, którą wykonują intencjonalnie każdego dnia, aby rozwijać się i przybliżać się do osiągnięcia swoich celów” – mówi dra Stephanie Cacioppo, neuronaukowczyni i dyrektorka Brain Dynamics Laboratory na University of Chicago Pritzker School of Medicine.



Proces ma holistyczną i kompleksową strukturę. Nie chodzi o same treningi. Ważne jest również to, w jaki sposób się do nich przygotowujesz, jak śpisz, co jesz, czy poświęcasz czas na rozgrzewkę, jak szczegółowo je analizujesz i w jaki sposób dbasz o regenerację – dzięki temu rozwijasz się każdego dnia. Chodzi też o regularne pytanie siebie, czy możesz coś dodać, zmienić lub usunąć, aby robić jeszcze większe postępy.



„Opracowując proces, możesz znaleźć w sobie wewnętrzną motywację do nieustannej nauki i ewolucji oraz pewność siebie” – tłumaczy dra Cacioppo. „Twój wysiłek staje się dzięki temu czymś trwałym i naprawdę przyjemnym, ponieważ w pełni angażujesz się w realizację celu i stopniowe postępy” – dodaje. Oto jak to zrobić.