Jak sobie poradzić z niepowodzeniem

1. Nie uciekaj od uczuć

„Nie smuć się”. „Nie frustruj się z tego powodu”. Brzmi znajomo? „To normalne, że staramy się zwalczyć pierwszą reakcję na negatywne wydarzenie. Jednak kategoryzowanie tych emocji jako złe spowalnia Twój postęp” – tłumaczy Jackson Cheadle. „Musisz pozwolić sobie na te uczucia, aby ruszyć do przodu” – mówi.



„Istnieje nawet badanie, które pokazuje, że właściwe rozpoznanie swoich emocji może przyspieszyć proces radzenia sobie z daną sytuacją” – dodaje Jackson Cheadle. Z tego powodu poleca wyszukanie w Internecie „listy emocji” i przeanalizowanie około 50 ich rodzajów, aby określić to, co czujemy. „Zamiast dzielić emocje na dwie ogromne kategorie (dobre i złe), możesz dojść do wniosku, że to, co odczuwasz, to desperacja lub rozpacz. Wskazywanie na konkretną emocję i świadomość, że nie ma nic złego w tym, że się ją odczuwa, może pomóc Ci przetrawić psychologicznie to, co się stało, i szybciej dojść do siebie” – wyjaśnia.



2. Akceptuj i działaj

Jeśli masz na swoim koncie udział w scenkach improwizacyjnych, znasz zasadę „tak, i”: niezależnie od tego, jaki element zostaje wprowadzony do scenki, akceptujesz go i budujesz na nim ciąg dalszy. „Jeśli ktoś wprowadza kosmitów, a Ty zaprzeczasz ich obecności, całość się rozpada” – tłumaczy Jackson Cheadle. Tak samo wygląda kwestia radzenia sobie z rozczarowaniami. Jeśli zamykasz się i nie dopuszczasz do siebie tej świadomości, utykasz w martwym punkcie. Zaakceptuj to, co się wydarzyło, i zastanów się nad tym, co robić dalej. W ten sposób szybciej dojdziesz do siebie.



Sparks twierdzi, że przyjmowanie takiej perspektywy pomaga w samorozwoju. Dzięki temu możesz czerpać lekcje z trudnych sytuacji i dostosowywać się do nich, zamiast uznawać, że nie jesteś w stanie się rozwijać. Jeśli na przykład tracisz pracę, nie uznajesz, że nie masz już szans w tej branży, tylko szukasz sposobu na udoskonalenie swoich umiejętności w wolnym czasie. Jeśli zdarzy Ci się skręcić kostkę po tygodniu nowego planu treningowego, nie porzucasz sportu, tylko zaczynasz wykonywać ćwiczenia, które pozwolą Ci poprawić równowagę, gdy już wrócisz do aktywności.



„Taka zmiana perspektywy to dobry sposób na zwiększenie swojej determinacji” – dodaje Sparks. „Zdeterminowane osoby osiągają zwykle większe sukcesy, ponieważ są odporne na niepowodzenia i wyciągają wnioski z negatywnych doświadczeń”.



3. Zauważaj pozytywy

Pesymizm może przybrać postać rosnącej kuli śnieżnej, ale to samo dotyczy pozytywnych wibracji. „Jeśli notujesz w głowie pozytywne rzeczy, za które czujesz wdzięczność, zwłaszcza jeśli przechodzisz ciężkie chwile, zaczniesz zauważać więcej dobrych sygnałów” – mówi Sparks. „Dostrzeganie niespodziewanych korzyści nowej sytuacji – być może odwołane zawody pozwolą Ci wziąć udział w wirtualnym biegu w wybranej lokalizacji, a konieczność ponownego wprowadzenia się do rodziców pomoże Ci zaoszczędzić pieniądze na lepsze mieszkanie – może być sposobem na wkroczenie na ścieżkę pozytywności” – dodaje. Obydwie czynności zwiększają pewność siebie i dają motywację, aby wrócić na właściwe tory.



„Co ważne, strategię tę należy stosować, gdy już zaakceptujemy swoje emocje, ale zanim wejdziemy w spiralę negatywnych myśli” – przypomina Sparks. „Pośpiech może mieć niepożądane skutki, ponieważ nasze uczucia nie będą autentyczne” – tłumaczy. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na bardziej przykre emocje, zanim przyjmiesz bardziej obiektywną perspektywę i spojrzysz na wszystko pod innym kątem, który pomoże Ci ruszyć dalej.



4. Wyznacz sobie nowy cel

Niezależnie od tego, co chcesz osiągnąć, gdy sprawy przybierają niekorzystny obrót, musisz zmodyfikować swoje cele. „Nasze mózgi mają tendencję do trzymania się wcześniejszych oczekiwań, nawet jeśli okoliczności się zmieniły” – mówi Jackson Cheadle. „Jednak jeśli za wszelką cenę starasz się zostać przy pierwotnych celach, narażasz się na poczucie porażki”.



„To, w jaki sposób je zmienisz, zależy od tego, co chcesz zrobić i co Cię motywuje” – mówi. Być może konieczna będzie zmiana terminu i zamiast wycieczki z przyjaciółmi w tym roku Twoim celem będzie wyjazd w jakieś bardziej atrakcyjne miejsce za rok. Być może sytuacja będzie wymagała od Ciebie opracowania nowego harmonogramu i chodzenia na jedną randkę w tygodniu. „Niezależnie od tego, jak się zachowasz, kluczowe jest określenie nowego celu wraz z precyzyjnymi krokami, które Cię do niego doprowadzą” – tłumaczy Jackson Cheadle. „Ta prosta czynność angażuje część Twojego mózgu odpowiedzialną za działanie i znacznie zwiększa Twoje szanse na powodzenie” – dodaje.



Ostatnia, pozytywna myśl: choć początkowo może się na to nie zanosić, niespodziewane trudności mogą prowadzić do stanu, który eksperci nazywają „potraumatycznym wzrostem”. Podczas badania przeprowadzonego w 2019 na Northwestern University’s Kellogg School of Management naukowcy analizowali zachowanie młodych badaczy, którzy musieli radzić sobie z trudnościami na początku swoich karier. Okazało się, że po 10 latach takie osoby osiągały o wiele lepsze wyniki niż inni badacze – publikowali artykuły, które były częściej cytowane i miały większe znaczenie dla poszczególnych dziedzin nauki. Według autora badania dr. Dashuna Wanga dzięki takim doświadczeniom stali się oni silniejsi i bardziej odporni. „Być może takie trudne chwile sprawiły, że Ci badacze stali się lepszymi wersjami samych siebie” – twierdzi Wang.



Oto, jak obrócić trudności na swoją korzyść.