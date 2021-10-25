11 wskazówek, jak biegać szybciej

Nie da się tego inaczej zrobić – żeby biegać szybciej, po prostu musisz ćwiczyć bieganie w szybszym tempie.

Nie oznacza to jednak, że z dnia na dzień będziesz mieć czas krótszy o minutę. Dobry plan treningowy stopniowo zwiększa Twoją szybkość dzięki wdrożeniu różnorodnych ćwiczeń. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z naszych gotowych planów treningowych dostępnych w aplikacji Nike Run Club.

Bez względu na to, jak będziesz ćwiczyć, konieczne będzie uwzględnienie treningów interwałowych. Interwał to trening, który przeplata wysiłek o dużej intensywności z wysiłkiem o niskiej intensywności. Według badania opublikowanego przez czasopismo Medicine & Science in Sports & Exercise to zróżnicowanie sprawia, że organizm efektywniej zużywa tlen (to kluczowa zaleta ćwiczeń aerobowych) niż podczas ćwiczeń o umiarkowanej intensywności. Gdy uwzględnisz tego rodzaju intensywny wysiłek w swoim biegu, Twoje ogólne tempo powinno ulec poprawie. Trening interwałowy może polegać na minucie wysoce intensywnego biegu (w tempie, przy którym niemożliwe jest prowadzenie rozmowy), po którym następuje tej samej długości bieg o niskiej intensywności (w tempie, przy którym można swobodnie porozmawiać).

Jason Fitzgerald, certyfikowany trener Amerykańskiego Związku Lekkiej Atletyki, główny trener w Strength Running oraz gospodarz podcastu The Strength Running mówi, że zwykle chodzi o to, by tylko co drugi tydzień biegać sprintem, np. na dystansie 200, 300 lub 400 metrów. To jeden z najtrudniejszych elementów treningu, dlatego trzeba pamiętać, by wydłużyć okres regeneracji. Podczas tygodni bez sprintu można biegać interwałowo na większy dystans, np. na 800 lub 1500 metrów, stosując nieco łatwiejsze, wyżej wspomniane tempo uniemożliwiające rozmowę, aby kontynuować pracę nad zwiększaniem szybkości i poprawianiem wytrzymałości.