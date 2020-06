11 wskazówek, jak biegać szybciej

Nie chodzi o to, żeby codziennie pakować na siłowni. Spróbuj wdrożyć trening siłowy przynajmniej dwa razy w tygodniu, w tym ćwiczenia na mięśnie tułowia jak deska, rowerek (zgodnie z badaniem opublikowanym przez PLOS One ośmiotygodniowy program treningowy na mięśnie tułowia poprawił ekonomię biegu sportowców akademickich bardziej niż inne ćwiczenia) oraz wypady, które imitują ruch, jaki wykonujemy podczas biegu. Jeszcze więcej pomysłów na ćwiczenia znajdziesz w aplikacji Nike Training Club.



07. Zadbaj o sen



Właśnie udało Ci się ukończyć morderczy sprint. Twój organizm lepiej poradzi sobie z napięciem wywołanym jego intensywnością i poprawi Twoją szybkość, jeśli po biegu dasz mu możliwość regeneracji zerwanych włókien mięśniowych. Nie ma na to lepszego sposobu niż sen. Aby zapewnić sobie odpowiednią ilość snu, czyli rekomendowaną przez ekspertów liczbę przynajmniej siedmiu godzin, ustaw budzik na 30 minut przed tym, jak musisz znaleźć się w łóżku. „Ustalenie sobie stałej godziny chodzenia spać to kluczowy element regeneracji moich sportowców” – mówi doktor nauk medycznych Cheri Mah, naukowiec medyczny w UCSF Human Performance Center oraz członek Nike Performance Council. „Dbają o ten aspekt swojego programu treningowego jak o każdy inny”.



08. Zapewnij sobie odpowiednie paliwo



Aby biegać dalej i szybciej, nie musisz przechodzić na wysokotłuszczową i niskowęglowodanową dietę – ani niskotłuszczową i wysokowęglowodanową. Nie musisz też poświęcać godzin na rozmyślania o makroelementach ani rezygnować z cukrów. Aby dostarczać organizmowi lepsze paliwo, wystarczy dbać o balans na talerzu.



„Zastosuj następujące podejście: jedna lub dwie porcje (wielkości dłoni) białka, czyli drobiu lub ryb, a jeśli nie jesz mięsa – fasoli lub tofu; jedna lub dwie porcje (wielkości pięści) różnokolorowych warzyw, jedna lub dwie garście węglowodanów – owoców lub produktów pełnoziarnistych, jedna lub dwie porcje (wielkości kciuka) zdrowych tłuszczów, czyli awokado, orzechów lub oliwy z oliwek” – mówi Ryan Maciel, główny trener ds. odżywiania w Precision Nutrition.



„Komponuj swoje posiłki w ten sposób, a dostarczysz ciału wszystkiego, czego potrzebuje, aby osiągać świetne wyniki i szybko się regenerować” – dodaje.



09. Pamiętaj o właściwym oddychaniu



Belisa Vranich, doktorka psychologii, psycholożka kliniczna i autorka książki „Breathing for Warriors” (oddychanie dla wojowników) radzi, aby podczas biegu skupić się na tym, by brać głęboki wdech, który wypycha brzuch do przodu i wydech, który go kurczy. Daje to płucom jeszcze więcej miejsca na tlen. „Obszar płuc najbardziej bogaty w tlen znajduje się u dołu żeber” – wyjaśnia Vranich.



Jeden oddech przeponą dostarcza tyle samo tlenu, co kilka zwykłych płytkich oddechów, a to zwiększa efektywność oddychania. Zdaniem Vranich pozwala nam to zwiększyć tempo biegu. Wykonywanie głębszych wdechów i wydechów dostarcza więcej tlenu do mięśni, gdy tego najbardziej potrzebują, co pozwala utrzymać lub zwiększyć tempo biegu.