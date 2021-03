How To Deal with Underboob Sweat | NAQs

Wilgotny problem

To świetnie, że coraz więcej kobiet jest dumnych z potu w okolicach biustu, który pokazuje, jak ciężko ćwiczą. Z drugiej strony gromadzenie się wilgoci w pasie pod piersiami jest nieprzyjemne, a na dodatek sprzyja rozwijaniu się bakterii, co może prowadzić do powstawania otarć i wysypek.



Aby rozwiązać ten problem, wypuściliśmy kolekcję UltraBreathe, która obejmuje staniki zapewniające lekkie, średnie i wysokie wsparcie. Wszystkie modele są o 30% bardziej przewiewne od innych staników, co oznacza, że powietrze swobodnie przepływa przez materiał i możesz zapomnieć o irytującym pocie. Siateczkowy krój znacząco przyspiesza wysychanie, a dzięki specjalnym wycięciom Twoje piersi mogą oddychać.



Jeśli przegapiłaś zeszłotygodniowe wydanie nigdy niezadawanych pytań, w którym wyjaśniliśmy, dlaczego piersi mogą boleć podczas ćwiczeń, znajdziesz je poniżej. Przejrzyj też naszą ofertę staników sportowych, które ograniczą zbieranie się potu pod biustem.