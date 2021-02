(Bra) by Dina | Droga 12-letnia Dino

List do mnie samej w wieku 12 lat

Hej Dina,



to Ty, trzynaście lat później.



Krótkie wprowadzanie… jesteś teraz naprawdę dobrą sprinterką. Udało Ci się. To świetna sprawa. Twoja praca polega na podróżowaniu po świecie i robieniu tego, co kochasz, na najwyższym poziomie. Masz też przyjaciół na całym świecie. Nie będę psuła Ci niespodzianki i wypisywała wszystkich Twoich osiągnięć, ale możesz mieć pewność, że będziesz z siebie dumna. Zaufaj mi.



Najważniejsza sprawa, o której muszę Ci teraz powiedzieć, to to, że za mniej więcej rok doznasz bolesnego złamania stopy, gdy będziesz niewyspana na treningu hokeja o siódmej rano. Radzę Ci więc zachować czujność o poranku. Proszę, nie przychodź na trening niedobudzona. Będziesz próbowała przeskoczyć nad piłką, która do Ciebie leci… źle obliczysz jej lot, wylądujesz na niej, poślizgniesz się i uszkodzisz stopę. Jednak jeśli mnie nie posłuchasz i skończysz, chodząc o kulach, nic się nie stanie… Zdasz sobie dzięki temu sprawę, że kochasz lekkoatletykę, a Twoje miejsce jest na bieżni.



Porozmawiajmy teraz o Twoich piersiach i sportowych stanikach. Cóż… Twoja droga do stanika będzie mniej ekscytująca niż wielu z Twoich przyjaciółek. Właściwie ta droga nie będzie zbyt długa, jako że nie urosną one zbyt duże, hahaha. Jeśli jednak chodzi o same staniki, uda Wam się znaleźć wspólny język. Będziesz miała więcej sportowych staników niż normalnych. Właściwie będziesz miała więcej sportowych staników niż jeansów, T-shirtów czy innych ubrań. Będziesz miała modele w przeróżnych kolorach, fasonach i wersjach. Będziesz nosiła je przynajmniej sześć dni w tygodniu. (Tak, przykro mi, trenujesz teraz sześć dni w tygodniu. John naprawdę podkręcił tempo).