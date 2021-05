Gdzie kupić stanik sportowy? | Nigdy niezadawane pytania

Twoje ciało zaczyna się zmieniać i nagle (a może WRESZCIE) pojawiają piersi, więc jesteś gotowa na stanik sportowy. Rozumiemy, że rozmowa o jego kupnie z rodzicami może być niezręczna. Posłuchaj więc rad Diny dotyczących tej kwestii. Pamiętaj też, że zmieniające się ciało to coś całkowicie normalnego i nie ma się czego wstydzić. To raczej powód do radości.