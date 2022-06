Jak ćwiczyć podczas okresu? | Nigdy niezadawane pytania

OCZYWIŚCIE. Aby stanik sprawdził się podczas laktacji, musi zapewniać wygodę, wsparcie oraz odpowiedni dostęp do piersi w trakcie karmienia.



Stanik ciążowy Nike (M) Swoosh powstał z myślą o mamach. Jego warstwy zostały zaprojektowane tak, by ułatwiać karmienie piersią i korzystanie z laktatora, a specjalny materiał z systemem wchłaniania wilgoci przeciwdziała powstawaniu mokrych plam. Regulowany pas pod biustem pozwala dostosować stanik do zmieniającego się rozmiaru piersi w czasie ciąży, po porodzie i nie tylko. Możesz także wypróbować stanik Indy Luxe. Choć nie jest to model ciążowy, zapewnia on maksymalną wygodę.