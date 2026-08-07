Jak ćwiczyć podczas okresu? | Nigdy niezadawane pytania

Nigdy niezadawane pytania
Karmienie piersią, zakładanie dwóch staników jednocześnie i ćwiczenia podczas okresu
Witamy w sekcji nigdy niezadawanych pytań na temat piersi, staników sportowych i ćwiczeń.
Podpowiemy Ci, jaki stanik sportowy wybrać podczas ćwiczeń, gdy karmisz piersią lub masz okres, a także w innych sytuacjach. W szczególności zajmiemy się następującymi kwestiami:
- Czy podczas karmienia piersią mogę nosić stanik sportowy?
- Czy powinnam nosić dwa staniki do ćwiczeń?
- Czy mogę ćwiczyć podczas okresu?
1. Czy podczas karmienia piersią mogę nosić stanik sportowy?
OCZYWIŚCIE. Aby stanik sprawdził się podczas laktacji, musi zapewniać wygodę, wsparcie oraz odpowiedni dostęp do piersi w trakcie karmienia.
Stanik ciążowy Nike (M) Swoosh powstał z myślą o mamach. Jego warstwy zostały zaprojektowane tak, by ułatwiać karmienie piersią i korzystanie z laktatora, a specjalny materiał z systemem wchłaniania wilgoci przeciwdziała powstawaniu mokrych plam. Regulowany pas pod biustem pozwala dostosować stanik do zmieniającego się rozmiaru piersi w czasie ciąży, po porodzie i nie tylko. Możesz także wypróbować stanik Indy Luxe. Choć nie jest to model ciążowy, zapewnia on maksymalną wygodę.
2. Czy powinnam nosić dwa staniki do ćwiczeń?
„Podwójna warstwa” (noszenie zwykłego stanika pod stanikiem sportowym) to coś, czego powinnaś się wystrzegać. Jeśli czujesz, że Twój stanik sportowy nie zapewnia odpowiedniego wsparcia, wypróbuj staniki o innych stylach i krojach, które dają większą osłonę lub są tak zaprojektowane, aby trzymać piersi na swoim miejscu.
W dobrym staniku będziesz czuć się dobrze i dodatkowe wsparcie nie będzie Ci potrzebne. Pamiętaj, aby go odpowiednio dopasować – w złym rozmiarze będziesz czuć, że coś jest nie tak.
Uczucie ochłody
Noszenie dwóch staników naraz może być nie tylko niewygodne, lecz także może ograniczać swobodę ruchu, zaburzać prawidłową cyrkulację powietrza oraz zmniejszać skuteczność oddychającego materiału, który odciąga wilgoć. Wypróbuj różne kroje i pamiętaj, że do różnych aktywności mogą być potrzebne staniki o innym poziomie wsparcia.
3. Czy mogę ćwiczyć podczas okresu?
Zastanawiasz się, dlaczego w jednym tygodniu sesja HIIT była dla Ciebie pestką, a w następnym trudno Ci ją dokończyć? To nie żadna tajemnica, to prosta biologia. Serio. To, na jakim etapie cyklu menstruacyjnego jesteś, ma ogromny wpływ na Twoją formę treningową.
Dra Stacy Sims, światowa specjalistka w zakresie fizjologii sportu kobiet, pomogła nam stworzyć kolekcję treningów dostosowanych do trzech faz cyklu menstruacyjnego kobiet. Potraktuj pierwszy dzień okresu jako punkt początkowy, aby zsynchronizować treningi z cyklem i dać z siebie wszystko podczas ćwiczeń.
Supersiła
Pierwszego dnia okresu i przez kolejne 12 dni poziom Twoich hormonów jest najniższy, co daje Ci naturalną sportową przewagę. Biegasz szybciej, lepiej się regenerujesz, czujesz większą energię i świetnie radzisz sobie podczas intensywnych aktywności, takich jak treningi HIT, biegi pod górę czy sprinty. Wykorzystaj ten czas, aby dać z siebie jeszcze więcej.
Od owulacji do mniej więcej 20. dnia znajdujesz się w fazie umiarkowanej, podczas której dzięki wyższemu poziomowi estrogenu możesz czuć się silniejsza i pewniejsza siebie. To czas na skupienie się na wytrzymałości i sile. Postaw na dłuższe biegi, dłuższe treningi i ćwiczenia siłowe.
Zwolnij
Gdy zaczynasz odczuwać napięcie przedmiesiączkowe (na około 10 dni przed kolejnym cyklem), możesz doświadczyć spadku energii z powodu wysokiego poziomu progesteronu i estrogenu. Pora na mniej intensywne aktywności, takie jak np. długie spacery, regeneracyjna joga lub pilates.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak dopasować swoje treningi do cyklu menstruacyjnego dzięki kolekcji treningów (Cycle)Sync, skorzystaj z aplikacji Nike Training Club.
Zapoznaj się z pozostałymi odsłonami nigdy niezadawanych pytań, aby znaleźć odpowiedzi na częste pytania na temat piersi, staników sportowych i ćwiczeń.