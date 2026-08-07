Jak prać staniki sportowe | Nigdy niezadawane pytania

Czasami trudno jest znaleźć stanik, kiedy ma się wrażenie, że wszystkie modele zostały zaprojektowane dla osób o określonych proporcjach. Nie trać jednak ducha. Istnieją modele, które są odpowiednie do każdego kształtu ciała, również Twojego.



Kiedy będziesz rozglądać się za idealnie dopasowanym stanikiem, poszukaj linii produktów obejmującej szeroki zakres rozmiarów. Wypróbuj stanik Alpha, który jest niezwykle wygodny i zapewnia wysokie wsparcie oraz ma rozmiary przeznaczone dla kobiet o mniejszych piersiach i większej klatce piersiowej. Z kolei przedział rozmiarów stanika Rival to 30A–44G.

