Jak prać staniki sportowe | Nigdy niezadawane pytania

Winę za odkształcenie stanika ponosi często zły cykl pracy pralki (a zwłaszcza wirowanie). Jeśli chcesz, by stanik nie stracił nic ze swojej wygody, wyciągnij z niego wkładki przed praniem i wypierz je ręcznie. Następnie pozostaw je do naturalnego wyschnięcia. Wrzucenie wkładek do suszarki może doprowadzić do ich pogniecenia i pojawienia się niepożądanych fałdek i marszczeń.



Przed włożeniem wkładek z powrotem do stanika upewnij się, że wkładasz je w odpowiedni sposób (prosto, a nie bokiem). Następnie sprawdź, czy wkładki trzymają się na swoim miejscu. Potem możesz już śmiało iść na trening.



