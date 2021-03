Nasza technologia radzi sobie z tymi problemami

W dziale technologicznym ds. staników sportowych zaprojektowaliśmy modele, które pomogą Ci osiągać najlepsze wyniki jako sportowiec*. Jest jeden warunek: stanik musi być prawidłowo dopasowany. Fason, który dobrze leży i ma odpowiednie technologie, będzie dawał Ci wsparcie i pozwoli skupić się na uprawianym sporcie.



Przeanalizujmy, co sprawia, że stanik sportowy Nike zapewnia wygodę:



– Technologia Nike Dri-FIT odprowadza wilgoć ze skóry, dając uczucie suchości i komfortu.



– Niewiarygodnie lekki siateczkowy materiał UltraBreathe umożliwia przepływ powietrza, co przekłada się na ochłodę.



– Technologia Flyknit odpowiada za przewiewność, elastyczność i wsparcie. Konstrukcja z jednego kawałka materiału nie ma obciążających szwów.



Pot, wysoka temperatura i rozdrażnienie spowalniają Twoje treningi? Prawidłowo dopasowany stanik sportowy może to zmienić. Dzięki niemu zajdziesz dalej, niż zakładałaś.



Nie zapomnij, że masz 30 dni na przetestowanie stanika. Jeśli nie leży tak, jak powinien, możesz go odesłać, a my nie będziemy zadawać zbędnych pytań.



